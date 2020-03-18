كيف واجه قطاع السياحة فيروس كورونا؟

بعد إصابة الحركة السياحية العالمية بالشلل التام بسبب فيروس كورونا وتكبد قطاع السياحة العالمي خسارة فادحة إلى جانب تعليق حركة الطيران في العديد من دول العالم بما فيها مصر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث يشهد القطاع السياحي في مصر خسائر ومخاوف متزايدة.





قرارات جديدة متوقعة

ومن المقرر إصدار قرارات جديدة الأسبوع المقبل، بهدف دعم قطاع السياحة، بحسب ما كشفه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء نادر سعد، حيث أكد أن رئيس الوزراء سيعقد اجتماع مع اللجنة العليا للسياحة خلال الأسبوع المقبل، بشأن اتخاذ هذه القرارات والتي من شأنها تدعيم قطاع السياحة بشكل كبير، وكانت من أبرز القرارات التي تم اتخاذها بشأن قطاع السياحة تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المنشآت السياحية عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.





و اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الثلاثاء، مع النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ورؤساء قطاعات الوزارة، ورئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء الغرف السياحية المختلفة، وذلك لمناقشة التداعيات على القطاع السياحي من فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس وذلك في ضوء قرار الحكومة بتعليق الطيران بداية من ظهر يوم الخميس الموافق 19 مارس وحتى 31 مارس الجاري.





استغلال فترة الوقاية

وأكد وزير السياحة والآثار على ضرورة استغلال تلك الفترة في تطبيق جميع الإجراءات الوقائية حيث تم الاتفاق مع شركتين عالميتين "بريفيريسك وتي يو في نور" للبدء الفوري بتطبيق الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات، والمنشآت السياحية، بالإضافة إلى الكشف على جميع العاملين بالقطاع السياحي بهدف الاطمئنان على سلامة أحوالهم الصحية، إلى جانب عقد دورات توعوية لتعريفهم بأساليب وطرق الوقاية، والحماية من الفيروسات، والأمراض، وكيفية تطبيق الطرق المثلى لتطهير ونظافة بيئة العمل.





وسيتم تطهير وتعقيم مباني الوزارة، ومكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في أماكنها المختلفة، بالإضافة إلى أماكن تقديم الخدمات السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية.





وقد أظهر الإتحاد بكافة غرفه التعاون الكامل مع الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللوجيستية والفنية لتطهير المنشآت السياحية والكشف على العاملين بها.





إجراءات صارمة

وأكد العناني حرص وزارة السياحة والآثار على الحفاظ على مصلحة العاملين بالقطاع السياحي ووجه بضرورة الالتزام بصرف جميع مستحقاتهم بصفة منتظمة وأن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة تجاه مع من يتعسف مع أيٍ من العاملين بالقطاع.





وناقش الاجتماع التوصيات الوقائية والتي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتي يجرى تطبيقها على المنشآت الصحية والمحلات ذات الصلة من خلال الغرفة المعنية.





الالتزام بمواعيد الافتتاح

وأشار العناني خلال الاجتماع إلى استمرار مشروعات البنية الأساسية والانتهاء منها خاصة التي سيتم افتتاحها قريبا، والالتزام بتوقيتاتها المحددة مثل قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة، ومتحف المركبات الملكية بحي بولاق والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومتحف شرم الشيخ ومتحف كفر الشيخ والمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية وطريق الكباش بالأقصر، وترميم وتطوير منطقة شجرة مريم التي تعد أحد نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.





وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفي وزيري أن المتاحف والمناطق الأثرية مستمرة في استقبال زائريها والوفود السياحية الموجودة في مصر حيث زار اليوم المتحف المصري 700 سائح، ومنطقة أهرامات الجيزة زارها 1200 سائح، وأما معبد الكرنك بالأقصر فقد زاره 1000 سائح.