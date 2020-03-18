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أسعار الدولار اليوم الأربعاء 18-3-2020.. والعملة الأمريكية تخالف التوقعات

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:05 ص
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سعر الدولار
سعر الدولار
الفجر الاقتصادي
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أسعار الدولار اليوم

خالفت أسعار الدولار كل التوقعات حول تأثير خفض أسعار الفائدة على سعر العملة الأمريكية ليستقر سعر الدولار في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، مع صعوده في بنك واحد فقط وهو بنك أبو ظبي الإسلامي، وتتابع بوابة الفجر أسعار الدولار لحظة بلحظة.

أسعار الدولار اليوم في البنوك:

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.689

15.8184

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك مصر

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.70

15.80

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك بلوم

15.70

15.80

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك SAIB

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك HSBC

15.70

15.80

سعر الدولار في المصرف العربي

15.70

15.80

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك عودة

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك المشرق

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.69

15.79

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.69

15.79

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.70

15.80


قرار البنك المركزي:

عقدت لجنة السياسات النقدية إجتماع طارئ الأحد الماضي، وقررت خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوي 9.25 % و 10.25 % و 9.75 % على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 9.75 %.

وأكدت لجنة السياسة النقدية على أنه تم اتخاذ إجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.


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