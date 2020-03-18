أسعار الدولار اليوم الأربعاء 18-3-2020.. والعملة الأمريكية تخالف التوقعات

أسعار الدولار اليوم

خالفت أسعار الدولار كل التوقعات حول تأثير خفض أسعار الفائدة على سعر العملة الأمريكية ليستقر سعر الدولار في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، مع صعوده في بنك واحد فقط وهو بنك أبو ظبي الإسلامي، وتتابع بوابة الفجر أسعار الدولار لحظة بلحظة.

أسعار الدولار اليوم في البنوك:

قرار البنك المركزي:





عقدت لجنة السياسات النقدية إجتماع طارئ الأحد الماضي، وقررت خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوي 9.25 % و 10.25 % و 9.75 % على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 9.75 %.



