أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-3-2020.. وأول تعافي بسعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب أول تعافي بعد 6 أيام من التراجع مع احتدام أزمة انتشار وباء كورونا، وصعد سعر جرام الذهب بنحو 14 جنيهًا في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:

أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 782.75 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 685 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 587.25 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,480 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم

سجل الذهب عيار 18 سعر 587.25 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 685 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 782.75 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,480 جنيه.

أسعار الذهب الأن

أسعار الذهب عالميًا:

صعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 2.4 بالمائة ليسجل 1525.80 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1465.60 دولار للأوقية في الاتجاه الهابط و1554.30 دولار في الاتجاه الصاعد.



