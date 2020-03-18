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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-3-2020.. وأول تعافي بسعر المعدن الأصفر

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب أول تعافي بعد 6 أيام من التراجع  مع احتدام أزمة انتشار وباء كورونا، وصعد سعر جرام الذهب بنحو 14 جنيهًا في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:



أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 782.75 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 685   جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر587.25 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,480 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 587.25 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر685 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر  782.75 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,480   جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

784 إلى 789

عيار 22 

719 إلى 723

عيار 21

686 إلى 690

عيار 18

588 إلى 591

عيار 14

457 إلى 460

عيار 12

392 إلى 394

الاونصة

24.382 إلى 24.525

الجنيه الذهب

5,488 إلى 5,520

الكيلو

784.000 إلى 788.571

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

782.75 جنيه      

 49.16 $

سعر الذهب عيار 22

717.75جنيه

 45.06 $

اسعار الذهب عيار 21

685 جنيه           

43.02 $

اسعار الذهب عيار 18

587.25جنيه

36.87 $

سعر الذهب عيار 14

 456.75جنيه

28.68 $

سعر الذهب عيار 12

391.5 جنيه

24.68 $

سعر الذهب عيار 9

293.5جنيه

18.44 $

اسعار أوقية الذهب

23.851 جنيه

1,529 $

اسعار جنيه الذهب

5,480 جنيه

344.13 $

اسعار كيلو الذهب

782,750 جنيه

49,161 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

17 مارس

774.44

677.66

580.84

451.76

387.22

16 مارس

782.75

685

587.25

456.75

391.5

12 مارس

794

695

596

463

398

11 مارس

824

721

618

480.75

412

10 مارس

830.75

727

623.25

484.75

415.5

9 مارس

834.25

730

625.75

486.75

417.25

8 مارس

833.25

729

624.75

486

416.5

7 مارس

833.25

729

624.75

486

416.5

6 مارس

833.25

729

624.75

486

416.5

5 مارس

827.5

724

620.5

482.75

413.75

4 مارس

818.25

716

613.75

477.25

409.25

3 مارس

819.68

717.23

614.77

478.15

409.38

2 مارس

796.5

697

597.5

464.75

398.25

1 مارس

787.36

687.70

588.08

455.13

388.68

29 فبراير

787.36

687.70

588.08

455.13

388.68

28 فبراير

783.62

784.43

585.22

452.95

386.81

27 فبراير

813.38

710.48

607.55

470.31

401.69

26 فبراير

813.75

712

610.25

474.75

406.75

25 فبراير

813.75

712

610.25

474.75

406.75

24 فبراير

818.25

716

613.75

477.25

409.25

23 فبراير

809.25

708

606.75

472

404.5

12 فبراير

784

686

588

457.25

392

11 فبراير

782.75

685

587.25

456.75

391.5

10 فبراير

787.5

689

590.5

459.25

393.75

9 فبراير

786.25

688

688

458.75

393.25

8 فبراير

786.25

688

589.75

458.75

393.25

7 فبراير

782

685

782

455.25

390

6 فبراير

784

686

588

457.25

392

5 فبراير

790.55

691.75

592.92

461.16

395

4 فبراير

782.25

685

587.25

456.75

391.5

3 فبراير

794.25

695

595.75

463.25

397.25



أسعار الذهب عالميًا:

صعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 2.4 بالمائة ليسجل 1525.80 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1465.60 دولار للأوقية في الاتجاه الهابط و1554.30 دولار في الاتجاه الصاعد.

وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.5 بالمائة  ليسجل 1537.31 دولار للأوقية بعد أن كان متراجعاً عند 1465.83 دولار للأوقية.


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