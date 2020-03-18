نقيب الصحفيين: تقرير "الجارديان" خارج عن أصول المهنية والإنسانية

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن سحب اعتماد مراسلة صحيفة "الجارديان" من مصر، جاء بعد تقرير مليء بالمغالطات غر الصحيحة عن إصابات الكورونا في مصر، واصفا ما تم نشره أنه خارج عن أصول المهنية والإنسانية.





وأشار "رشوان"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن صاحب الدراسة التي نشرت في صحيفة الجارديان غير معروف، ودراسته غير مهنية، وليست مستوفية للشروط.





وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه اجتمع مع مراسلي "الجارديان والنيويورك تايمز" لمدة 3 ساعات لمناقشة ما نشر، منوها بأنه طالبهم أن يذكروا 5 حالات فقط، لم تعلن عنهم وزارة الصحة.





وأضاف، أنه تم إعطائهم فرصة حتى يتم إصلاح الخطأ، ولكن صدر تقرير أسوأ، فتقرر سحب اعتماد الصحفية، فضلا عن المطالبة بنشر اعتذار.





ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الثلاثاء، صحة الصور المتداولة لأشخاص يرتدون كمامات وينامون على الأرض وترويجها على أنهم ضحايا لفيروس "كورونا" في مصر.





وقال المركز إن الصور المتداولة "غير صحيحة ومفبركة لبث الرعب في قلوب المواطنين وللإيحاء بأن الوضع الصحي في مصر قد خرج عن السيطرة".





وأشار إلى أن البيانات المعلنة عن حالات الإصابة بالفيروس هي البيانات الواقعية.





هذا وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية، اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.





وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.





وتابع رئيس مجلس الوزراء: "ربنا يحمي ويسلم مصر"





ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت الماضي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها، وأيضا على نطاق المحافظات.





وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.