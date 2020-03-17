رئيسة المفوضية الأوروبية تتوقع إنتاج لقاح كورونا بحلول الخريف

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنها تتوقع انتاج لقاح أوروبي ضد فيروس كورونا بحلول الخريف المقبل.





وأكدت فون دير لاين في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أنه قد تمت الموافقة على براءة الاختراع لشركة CureVac الألمانية للتقنيات الحيوية، واجتازت جميع الإجراءات اللازمة.





وأضافت: "ترجح الشركة أن تنتج اللقاح بحلول الخريف".

وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم للشركة 80 مليون يورو لتطوير اللقاح، وقالت فون دير لاين: "آمل بأنه مع هذا الدعم، سيطرح اللقاح في السوق ربما بحلول الخريف".

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي أطلق مناقصات عامة لشراء الكمامات والقفازات الطبية وأجهزة التنفس الاصطناعي.





وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد 180 ألفا و90 حالة حول العالم، بينما وصل عدد الوفيات إلى 7063 في 145 بلدا ومنطقة بحلول الساعة 9,00 بتوقيت غرينيتش، الثلاثاء.



وبين الساعة 17,00 الإثنين و09,00 الثلاثاء، تم تسجيل 56 وفاة جديدة و4569 إصابة على صعيد العالم.

وتأخذ الحصيلة التي تستند لبيانات تجمعها "فرانس برس" من السلطات الوطنية والمعلومات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية في الحسبان حقيقة أن معايير إحصاء الضحايا وإجراءات فحص الإصابة بالفيروس تختلف من بلد لآخر.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الصين "باستثناء هونغ كونغ وماكاو" 80 ألفا و881 بينها 3226 حالة وفاة، في حين تعافى 68 ألفا و869 شخصا.

وتم تسجيل 21 إصابة جديدة و13 وفاة في الصين بين الساعة 17,00 الاثنين و09,00 الثلاثاء.

أما خارج الصين، فسُجّلت 3837 وفاة بحلول الساعة 09,00 الثلاثاء (43 حالة وفاة جديدة منذ الساعة 17,00 الإثنين) من بين 99 ألفا و215 إصابة (4548 إصابة جديدة).







