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شريف سلامة يكشف عن تفاصيل مسلسل "أسود فاتح"

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:10 ص
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شريف سلامة
شريف سلامة
ريهام كمال
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كشف الفنان شريف سلامة، عن تفاصيل مسلسل "أسود فاتح" معنى الإسم والتعاون مع نجوم العمل، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وقال شريف سلامة، من خلال برنامج انسايدر بالعربي عن معنى إسم مسلسل أسود فاتح، " لا يوجد أسود غامق ولافاتح وهذا ما نتناوله خلال العمل بأنه لا يوجد خير أو شر مطلق".

وتابع: "ذلك ما سترونه خلال العمل، ومن خلال شخصيته في المسلسل بيتعاون مع كل الشخصيات بداخله لأن محورها تتعاون مع الجميع".

مسلسل أسود فاتح بطولة هيفاء وهبي، معتصم النهار، شريف سلامة، أحمد فهمي، روجينا، صبري فواز، فراس سعيد، رانيا منصور، عمر السعيد، حنان سليمان، نبيل نور الدين، ناصر سيف، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

ونشرت الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" عبر خاصية "الأستوري" صورة لفريق عمل مسلسل "أسود فاتح" وهم مرتدون الكمامات خلال كواليس التصوير وقاية من فيروس كورونا، ويشارك في الموسم الرمضاني المقبل، ويتم تصوير مشاهد العمل في لبنان.

وبسبب قرار تعليق الطيران في مصر تعرض مسلسل "أسود فاتح" لحالة من القلق لأن هناك فنانين مصريين متواجدين في القاهرة حاليًا، ولديهم عدد من المشاهد مقرر تصويرها هذه الأيام، ويقوم صناع العمل على تصوير المشاهد بالنجوم المتواجدين في بيروت لحين اشعار آخر، واذا تمدد قرار التعليق سيتوقف العمل.

وفي سياق منفصل انتهى الفنان شريف سلامة، من تصوير فيلم "الصندوق الأسود، وهو من بطولة منى زكي، مصطفى خاطر، محمد فراج ومجموعة آخرى من الفنانين،سيناريو وحوار أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل.

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان شريف سلامة، مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" حكاية "بدلة جديدة" شاركته البطولة الفنانة رانيا منصور، وعُرض مؤخرًا تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج محمد جمعة.

حقق مسلسل نصيبي وقسمتك 3 بجميع حكاياته نسب مشاهدات عالية، ونال إعجاب الجمهور بشكل كبير، وأصبح يتداول الحكايات وينتظرون كل حكاية وهم في حالة من الحماس، وتصدرت السوشيال ميديا خلال عرض المسلسل بجميع أبطاله حتى نهاية العمل.
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