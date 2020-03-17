محافظ الإسكندرية يكشف أسباب عدم غرق المحافظة في الأمطار الشديدة

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن أسباب عدم غرق المحافظة في الأمطار الشديدة رغم أن كميات المياه وصلت إلى 5 ملايين متر مكعب، موضحًا أن كل الأجهزة في المحافظة تعاونت لاجتياز اختبار الأمطار الصعب خلال الأيام الماضية.



وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قنة قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه تم اتخذ إجراءات متعددة لمواجهة الأمطار الشديدة، حيث تم نشر 120 سيارة لشفط المياه من الشوارع، منها 4 فرق من قيادة القوات البحرية، كما أن هيئة الصرف الصحي نشرت أكثر من 80 سيارة لشفط المياه.



وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن الأمطار الغزيرة استمرت من الساعة 11 مساء الأربعاء وانتهت 9 صباحًا الخميس.



وتعرضت محافظة الإسكندرية، لموجة من الطقس السيئ، ضمن المنخفض الجوى العميق الذى تعرضت له محافظات مصر، حيث أدى المنخفض الجوى إلى هطول الأمطار بصفة مستمرة بكثافات متفاوتة ما بين غزير ومتوسط وخفيف وعلى مناطق متفرقة، ما أدى إلى تعرض المحافظة إلى خسائر وأضرار خلال تلك الموجة، ولكن دون التعرض لخسائر بشرية.

