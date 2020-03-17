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رسمياً .. لاعب فيرونا ينضم لضحايا كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:28 م
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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أعلن نادي هيلاس فيرونا الإيطالي اليوم الثلاثاء 17 مارس، إصابة لاعبه "ماتيا زاكايني" بفيروس كورونا.

وأعلنت شبكة "فوتبول إيطاليا"، نقلاً عن نادي هيلاس فيرونا فيرونا، أن صاحب الـ24 عاماً جاءت نتائج فحوصاته إيجابية، وأثبتت حمله لفيروس covid-19.

وسيخضع زاكايني للعزل الطبي، ثم للدخول لحجر صحي لبدء رحلة العلاج من المرض.

واشتكى ماتيا من أعراض مشابهة لأعراض كورونا، عقب لقاء فريقه مع نادي سامبدوريا في يوم 8 مارس الماضي بالدوري الإيطالي، علماً بأن فريق سامبدوريا يحوي بين صفوفه 7 إصابات بكورونا.

وأصبح زاكايني أول إصابة بين صفوف فيرونا، والإصابة رقم 13 في الكالتشيو، بعد ثنائي يوفنتوس دانيلي روجاني وبليز ماتويدي، وسباعي سامبدوريا ألبين إيكدال ومانولو جابياديني ومورتن ثورسبي وعمر كولي وفابيو ديباولي وبيرستوش بيريزينسكي، بالإضافة لثالاثي فيورنتينا دوسان فلاهوفيتش وجيرمان بادزيلا وباتريك كوتوروني.

وخاض زاكايني 23 مباراة مع فريق هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي، سجل خلالها هدفاً واحداً ومرر 7 تمريرات حاسمة.

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