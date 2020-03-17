محمد العمروسي يكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل شخصيته في "النهاية"

يواصل الفنان محمد العمروسي، تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "النهاية" ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، ويشارك في بطولتة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان يوسف الشريف وسهر الصايغ ومحمود إمام وسارة عادل.



وكشف محمد، في تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "النهاية"، حيث أنه يجسد شخصية تاجر فاكهة يدعى يسر وتدور أحداث الشخصية في إطار 2020، كما تدور أحداث المسلسل كله في إطار هذا العام 2020.





وأضاف أنه سعيد بتجسيد هذه الشخصية لانها قوية ولم يقدمها من قبل ويتوقع نجاح شخصيته في المسلسل، كما يتوقع أيضًا نجاح المسلسل بشكل عام لانه هذا العمل مختلف وخارج الصندوق وفريق عمله متميز وقوي جدًا.





يذكر ان آخر أعمال محمد العمروسي، مسلسل "الآنسة فرح"، الذي تدور أحداثة في إطار كوميدي اجتماعي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة رانيا يوسف وعارفة عبد الرسول وتامر فرج وأحمد مجدي وأسماء ابو اليزيد، والمسلسل من إخراج أحمد الجندي.