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ديانا حداد عن فيروس كورونا "أشعر أننا بحاجة إلى الوعي"

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:55 م
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ديانا حداد
ديانا حداد
مصطفى فكيه
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نشرت الفنانة ديانا حداد فيديو جديد لها على صفحتها الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" توجه رسالة إلى الشعب اللبناني، وطالبته بضرورة البقاء ف المنزل وعدم الخروج إلى الشارع، تفاديا لنشر العدوى بين المواطنين، مشيرة أن هناك من يشعر بأنه في عطلة، ويضربون بذلك القرار عرض الحائط.

وأضافت:"في هذه الظروف التي يعيشها عالمنا بسبب انتشار فيروس كورونا، أشعر أننا بحاجة من الوعى وتنميه بداخلنا حتى نستطيع محاربة ذلك المرض بقوة، وبعد إطلاق الحكومات وهيئة الصحة قرار بالالتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا بالضرورة القصوى، للأسف هناك ناس ضربين ذلك القرار ضرب الحائط ولديهم استهتار ويشعرون أنهم في عطلة، إن الهدف من ذلك القرار عدم الاختلاط بين الناس تفاديا لنشر العدوى الوباء بين الناس، رجاء أن يكون لدينا وعى أكثر من ذلك حتى نستطيع أن نعبر تلك المحنة بخير، ولا تنسوا الدعاء يرفع البلاء". 

يشار إلى أن أخر أعمال الفنانة ديانا حداد أحدث أغنياتها المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "ما حد يحس بالعاشق" من كلمات حياة إسبر، والحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ، صورتها بطريقة الفيديو كليب في دبي مع المخرج "شهاب"، واختارت اللون الغنائي البدوي اللبناني لتقديمه في الكليب، واضعة أمام الجمهور بسيناريو الكليب جزء من حياتها اليومية كفنانة.

وأعربت ديانا حداد في تصريحات صحفية، عن سعادتها بجميع تفاصيل أغنية "ما حد يحس بالعاشق" التي صورتها على مدار يوم عمل كامل في جزيرة النخلة بمشاهد داخلية وخارجية، وقالت أنها بذلت جهدًا كبيرًا من أجل إظهارها بهذا الشكل النهائي الذي سيراه الجمهور ويسمعه بالنتيجة النهائية كأغنية متكاملة صوتًا وصورة، مؤكدة أنها تمس الأحاسيس وتحرك القلوب عشقًا.

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الكلمات المفتاحية

فيرس كورونا ديانا حداد

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