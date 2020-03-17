Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير القوى العاملة يُعلن عن بشرى سارة للعمالة الغير منتظمة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:21 م
Advertisements
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الدولة تحاول أن تخرج من أزمة فيروس كورونا الحالية، ولابد أن يتكاتف الجميع للخروج من هذه الأزمة.

وتابع "سعفان"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، إنه لا يجب المطالبة بالحصول على الأجر الكامل حال أغلاق المصانع، لأننا نعمل على الخروج من الأزمة ومساعدة الجميع.

والدولة تقوم بصرف منح سنوية لأصحاب العمالة الغير منتظمة بقيمة 500 جنيه، وستقوم الوزراء بصرف منحة استثنائية بقيمة 500 جنيه بسبب فيروس كورونا، معقبًا: "مش هنسيب جهة متضررة إلا لما نقف معاها".


هذا وقد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، ربنا يحمي ويسلم مصر.


ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منحة استثنائية تعليق الدراسة في الجامعات تداعيا الوقاية منه اغلاق المصانع احترازي

أخبار تهمك

بيان عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

منذ أقل من ساعتين

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

نجم ليفربول يحطم حلم مبابي بالانضمام إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

وزير القوي العاملة يزف بشري سارة لقطاع السياحة

منذ نصف ساعة

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 14 ساعة

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إجازة من الحكومة لهذه الفئة من الموظفين

منذ ساعتين

وزير القوى العاملة: صرف 500 جنيه لـ350 ألف عامل من هذه الفئة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 9 ساعات

"القوى العاملة" تكشف مصير موظفي القطاع الخاص من القرارات الحكومية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بإيقاف حركة الطيران

وزير السايحة الآثار يكشف موعد افتتاح قصر البارون والمتحف الكبير

وزير الطيران يكشف إجراءات إجلاء المصريين الراغبين في العودة من الخارج

علي الدين هلال: فيروس كورونا "خراب على الجميع"

"البنك الأهلي": ماكينات الصرف الآلي "مملية على الآخر"

تامر أمين لرجال الأعمال: "هى متر في متر.. هتودوا الفلوس فين"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:54 م

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

05:23 م

عاجل.. إجازة من الحكومة لهذه الفئة من الموظفين

09:36 م

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

05:22 م

وزير القوي العاملة يزف بشري سارة لقطاع السياحة

11:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status