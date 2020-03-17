تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في تركيا

وأوضح "قوجه"، خلال تصريحاته، أنه تم تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات في تركيا إلى 98.

وفي وقت سابق قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا ارتفع إلى 47، الإثنين، بعد اكتشاف 29 حالة إصابة مؤكدة جديدة.









وذكر الوزير، على موقع "تويتر": "كل الحالات الجديدة مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالولايات المتحدة والشرق الأوسط وأوروبا".





وأدى تفشي الفيروس في جميع أنحاء العالم إلى إجبار تركيا على تجنب السفر لجميع دول العالم، وفقا لقرار من السلطات الأمنية في أنقرة، بعد ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة.





واضطرت تركيا، الجمعة، إلى وقف الرحلات الجوية لـ9 دول أوروبية حتى 17 أبريل المقبل، حسبما أفاد العديد من وسائل الإعلام المحلية.