الجمهور يعلق على خبر إصابة محي إسماعيل بكورونا

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن إصابة الفنان محيى إسماعيل بفيروس كورونا، بعد أن أصاب الفيروس عددًا من الفنانين في جميع أنحاء العالم خاصة هوليوود، وكذبت الصحف هذا الخبر.





وقال أشرف زكى نقيب الممثلين في تصريحات صحفية إن الأخبار التي أثيرت بخصوص إصابة الفنان محيى إسماعيل بفيروس كورونا غير صحيحة، ووصف "زكى" تلك الأخبار بالمفبركة، وشدد: "عيب الناس اللى بتفبرك أخبار باستخدام الفوتوشوب، مستغلين مصداقية الصحف".





وعلق الجمهور على ذلك بطريقة سخرية فقال أحدهم: "الكورونا هي اللي أصابت بمحي إسماعيل".





وأصاب كورونا عددًا من النجوم خلال الأيام القليلة الماضية، منهم نجم هوليوود توم هانكس، الحائز على جائزة الأوسكار، وزوجته ريتا ويلسون إذ أصيبا بفيروس كورونا خلال وجودهما في أستراليا.





وقبل ذلك علقت هوليوود العديد من الأعمال الفنية التي كانت قيد التنفيذ خوفا من إصابة نجومها بالفيروس، في ظل حاجاتها إلى التصوير في العديد من الدول والمناطق المصابة بكورونا.





وأعلن النجم العالمى إدريس ألبا إصابته بفيروس كورونا وأوضح انه قام بعزل نفسه بعد اكتشاف إصابته بالفيروس ودعا جمهوره للباقي في المنزل وعدم الذعر





وأعلن النجم كريستوفر هيفجو بطل "Game of Thrones" عن إصابته بفيروس كورونا وذلك من خلال حسابه على موقع إنستجرام وأكد أنه حاليا في عزل داخل المنزل





كما أصيبت المذيعة وعارضة الأزياء اللبنانية، لجين عضاضة، بفيروس كورونا بعد عودتها من بريطانيا.