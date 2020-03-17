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القوى العاملة: إغلاق أي مصنع في حال ظهور إصابة بالكورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:14 م
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محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مصر تمر بظروف قهرية، ونحاول اتخاذ قرارات سريعة، لدعم كافة الجهات، خاصة المصانع والشركات من خلال خفض أسعار الكهرباء والغاز والضرائب.

وتابع "سعفان"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن منظومة التشغيل من المنازل لا تسري على المصانع، وهذه عبارة عن إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا حتى لا نصل إلى سيناريو لا نريد أن تصل إليه الدولة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الوزارة ستغلق أي مصنع يظهر فيه فيروس كورونا لمدة 14 يومًا، وهذا سيؤدي إلى خسائر، وفي هذه الحالة سندعم المصنع من خلال توفير أجور العمالة.


هذا وقد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، ربنا يحمي ويسلم مصر.


ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
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الكلمات المفتاحية

خفض أسعار الكهرباء تعليق الدراسة في الجامعات الوقاية منه اغلاق المصانع الاصابة بكورونا

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