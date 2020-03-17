"أنا مصاب بالمكرونة".. أول رد من محيي إسماعيل على شائعة إصابته بفيروس كورونا

علق الفنان محيي إسماعيل على شائعة إصابته بفيروس كورونا وقال إنها مجرد أقاويل كاذبة وعارية تمامًا من الصحة.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج على مسؤوليتي، إنه مصاب بالمكرونة وليس الكورونا، وأوصى الجمهور بعدم تناقل شائعات وفاته لأنها منتشرة من عامين.



وقدم محيي إسماعيل نصيحة للجمهور وذلك لتقوية الجهاز المناعي ضد فيروس كورونا ووصف لهم وصفة عبارة عن مزيج من الليمون والزبادي مؤكدًا علي أهميتها وفائدتها الكبيرة.



ومن جانب آخر، تواصل الإعلامي أحمد موسى مع نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي والذي أكد على أنه قام بالبدء في تعقيم أماكن التصوير وخصص لذلك يومًا كاملًا، وذلك كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا وأوضح رأيه في غلق السينمات وقال إنه يؤيد هذا الأمر.



