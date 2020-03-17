عاجل.. 6 حالات كورونا جديدة تضرب إسبانيول

أعلن نادي جديد من أندية الدوري الإسباني الممتاز رسميا عن وجود العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المنتشر في الفترة الأخيرة.



وقد أعلن نادي إسبانيول الإسباني اليوم الثلاثاء 17 مارس رسميا عن إصابة 6 حالات من الفريق بفيروس كورونا.



وقال نادي إسبانيول في بيان رسمي عبر حسابه: "تم الكشف عن وجود 6 حالات مصابة بفيروس كورونا بين الفريق الأول والجهاز الفني والطبي".



ولكن لم يكشف نادي إسبانيول عن أسماء الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل الفريق الأول حتى الآن.



يذكر أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم كان قد أعلن منذ عدة أيام رسميا تعليق بطولة الدوري الإسباني الممتاز حتى شهر أبريل القادم بسبب انتشار فيروس كورونا.



ويتواجد نادي إسبانيول في المركز العشرين من جدول ترتيب بطولة الدروي الإسباني الممتاز برصيد 20 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.