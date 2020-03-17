Advertisements
Advertisements
Advertisements

يوفنتوس يضع نجم توتنهام على رأس أولويات الفريق في الصيف

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:06 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
قام نادي يوفنتوس الإيطالي بوضع واحد من نجوم نادي توتنهام الإنجليزي على رأس أولويات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


وأكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن نادي يوفنتوس يرغب في التعاقد مع الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام في الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي يوفنتوس وضع هاري كين على رأس أولويات الفريق في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم وليكون البديل المناسب للأرجنتيني جوانزالو هيجواين مهاجم اليوفي في المستقبل.


ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع كين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها نادي ريال مدريد ونادي مانشستر يونايتد ونادي برشلونة.


وقد شارك هاري كين في 30 مباراة حتى الآن مع نادي توتنهام خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 19 هدف وصنع 3 أهداف آخرين.

ويحتل نادي يوفنتوس صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 63 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
Advertisements

أخبار تهمك

نجم ليفربول يحطم حلم مبابي بالانضمام إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

وزير القوى العاملة: صرف 500 جنيه لـ350 ألف عامل من هذه الفئة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

"القوى العاملة" تكشف مصير موظفي القطاع الخاص من القرارات الحكومية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 14 ساعة

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إجازة من الحكومة لهذه الفئة من الموظفين

منذ ساعتين

وزير القوي العاملة يزف بشري سارة لقطاع السياحة

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:54 م

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

05:23 م

عاجل.. إجازة من الحكومة لهذه الفئة من الموظفين

09:36 م

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

05:22 م

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status