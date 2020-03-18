تعرف على موعد عزاء والدة الفنان ياسر الطوبجي



وكتب ياسر الطوبجي منشورًا قال فيه: "إن لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله أمي، اللهم ارحمها وأغفر لها وادخلها فسيح جناتك، والحقها بالصالحين، نسألكم الدعاء والفاتحة على روحها"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.



وفي سياق آخر، يخوض الفنان ياسر الطوبجي في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"، وهو من اﺧﺮاﺝ إسلام خيري، ﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى صقر، كريم يوسف، وهو بطولة محمد عبدالرحمن، محمد سلام، ميرنا جميل، محمد محمود، أحمد صلاح السعدني.



والجدير بالذكر أن الفنان ياسر الطوبجي يشارك أيضًا في فيلم "شريط٦"، وهو من تأليف محمود حمدان، بطولة خالد الصاوي، خالد أنور، نانسي صلاح، أحمد خالد صالح،وائل عبدالعزيز، محمد علي رزق.



الفنان ياسر الطوبجي خريج كلية الآداب قسم المسرح وشارك في عدة أعمال تليفزيونية مسرحية وسينمائية من أهمها "سنة أولى نصب" عام 2004، "الأولة في الغرام" عام 2007، "أدرينالين" عام 2009، "بلبل حيران" عام 2010، "فبراير الأسود" عام 2013، "سلاح التلاميذ" عام 2015، "ماتروشكا" عام 2018، "قصة حب" عام 2019.



وشارك في العديد من المسلسلات، منها "الفسطاط" عام 2000، "محمود المصري" عام 2004، "خليها على الله" عام 2007، "حكايات منعيشها" عام 2010، "الزوجة الرابعة" عام 2012، "صديق العمر" عام 2014، "أفراح القبة" عام 2016، "سرايا حمدين" عام 2018، "طلقة حظ" عام 2019.



يقام عزاء والدة الفنان ياسر الطوبجى، غدًا الأربعاء، من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم قاعة الروضة بعد أذان المغرب، بعد أن رحلت صباح اليوم وأقيمت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر ودفن الجثمان في مقابر العائلة بطريق الفيوم الكيلو 57.