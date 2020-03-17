الرئيس التونسي يعلن حظر التجول من الـ 6 مساءً إلى 6 صباحاً

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، إعلان حظر التجول من الـ6 مساءً إلى 6 صباحاً، للحد من انتشار فيروس كورونا، مناشدا المواطنين عدم التنقل إلا للضرورة.

وأوضح الرئيس التونسي، خلال كلمته، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك إجراءات إضافية ستتخذ لاحقاً، مؤكدا بأنه يجب تعويض المتضررين من فيروس كورونا.

أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، الثلاثاء، غلق الحدود الجوية والبرية لبلاده والعالم الخارجي ومنع التجمعات، خشية تفشي فيروس كورونا المستجد.





كما أعلن الفخفاخ تقليل ساعات العمل وتعليق كل الأنشطة الرياضية بسبب فيروس كورونا.





تسجيل 20 إصابة جديدة بـ"كورونا" في تونس

ودعا التونسيين بالالتزام بإجراءات الوقاية والبقاء في منازلهم، مؤكدا أن عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل بلاده وصل إلى 24 حالة.





وتوعد الفخفاخ "الأشخاص غير الملتزمين بالحجر الصحي بعقوبات"، مؤكدا أنها "تعد تعمد نقل العدوى وبالتالي جريمة يعاقب عليها القانون التونسي".





ولفت إلى أنه "من المؤكد أن تكون لفيروس كورونا انعكاسات سلبية على الاقتصاد التونسي الذي يعيش صعوبات كبيرة".





وأعلنت وزارة الصحة التونسية، الإثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 24 حالة، منها 11 حالة قادمة من الخارج، و9 حالات نتيجة عدوى محلية.





وذكرت الصحة التونسية أن الوضع الوبائي في تونس لا يزال في درجته الثانية، وأنها تعمل على رصد كل الحالات والتقصي في الوضعية الصحية للقادمين من إيطاليا وفرنسا.





كما قررت بلدية العاصمة تونس غلق كل الأسواق الأسبوعية والأماكن الترفيهية، بدءا من الإثنين إلى أجل غير مسمى.





وسبق ذلك أن أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، الجمعة، غلق الحدود البحرية بشكل كامل، وكذلك الحدود الجوية بشكل كامل بالنسبة لإيطاليا، والإبقاء على رحلة واحدة أسبوعا لفرنسا ومصر وإسبانيا وألمانيا.





كما قرر إلغاء كل التظاهرات الثقافية والتجمعات والمعارض وإغلاق المطاعم والملاهي، انطلاقا من الساعة الـ4 بالتوقيت المحلي، وتعليق أداء صلاة الجماعة، وتنظيم المقابلات الرياضية بدون حضور الجمهور، حتى 4 أبريل.

كما أغلقت تونس جميع مدارس رياض الأطفال والمدارس الخاصة والأجنبية حتى 28 مارس.





ودعا المسنين في تونس إلى الالتزام بالبقاء في منازلهم في هذا الظرف الزمني، قائلا: "إنها ضرورة للمصلحة العامة في تونس"، مؤكدا أن توفر المواد الغذائية يسير بشكل طبيعي في البلاد.