Advertisements
Advertisements
Advertisements

الرئيس التونسي يعلن حظر التجول من الـ 6 مساءً إلى 6 صباحاً

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:51 م
Advertisements
الرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد
الفجر
Advertisements
أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، إعلان حظر التجول من الـ6 مساءً إلى 6 صباحاً، للحد من انتشار فيروس كورونا، مناشدا المواطنين عدم التنقل إلا للضرورة.

وأوضح الرئيس التونسي، خلال كلمته، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك إجراءات إضافية ستتخذ لاحقاً، مؤكدا بأنه يجب تعويض المتضررين من فيروس كورونا.

أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، الثلاثاء، غلق الحدود الجوية والبرية لبلاده والعالم الخارجي ومنع التجمعات، خشية تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما أعلن الفخفاخ تقليل ساعات العمل وتعليق كل الأنشطة الرياضية بسبب فيروس كورونا.

تسجيل 20 إصابة جديدة بـ"كورونا" في تونس
ودعا التونسيين بالالتزام بإجراءات الوقاية والبقاء في منازلهم، مؤكدا أن عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل بلاده وصل إلى 24 حالة.

وتوعد الفخفاخ "الأشخاص غير الملتزمين بالحجر الصحي بعقوبات"، مؤكدا أنها "تعد تعمد نقل العدوى وبالتالي جريمة يعاقب عليها القانون التونسي".

ولفت إلى أنه "من المؤكد أن تكون لفيروس كورونا انعكاسات سلبية على الاقتصاد التونسي الذي يعيش صعوبات كبيرة".

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، الإثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 24 حالة، منها 11 حالة قادمة من الخارج، و9 حالات نتيجة عدوى محلية.

وذكرت الصحة التونسية أن الوضع الوبائي في تونس لا يزال في درجته الثانية، وأنها تعمل على رصد كل الحالات والتقصي في الوضعية الصحية للقادمين من إيطاليا وفرنسا.

كما قررت بلدية العاصمة تونس غلق كل الأسواق الأسبوعية والأماكن الترفيهية، بدءا من الإثنين إلى أجل غير مسمى.  

وسبق ذلك أن أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، الجمعة، غلق الحدود البحرية بشكل كامل، وكذلك الحدود الجوية بشكل كامل بالنسبة لإيطاليا، والإبقاء على رحلة واحدة أسبوعا لفرنسا ومصر وإسبانيا وألمانيا.

كما قرر إلغاء كل التظاهرات الثقافية والتجمعات والمعارض وإغلاق المطاعم والملاهي، انطلاقا من الساعة الـ4 بالتوقيت المحلي، وتعليق أداء صلاة الجماعة، وتنظيم المقابلات الرياضية بدون حضور الجمهور، حتى 4 أبريل.
كما أغلقت تونس جميع مدارس رياض الأطفال والمدارس الخاصة والأجنبية حتى 28 مارس.

ودعا المسنين في تونس إلى الالتزام بالبقاء في منازلهم في هذا الظرف الزمني، قائلا: "إنها ضرورة للمصلحة العامة في تونس"، مؤكدا أن توفر المواد الغذائية يسير بشكل طبيعي في البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حظر تونس تعويض المتضررين المصابين بفيروس الكورونا التجوال الأسواق الأسبوعية اصابات الكورونا 24 حالة

أخبار تهمك

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 9 ساعات

"القوى العاملة" تكشف مصير موظفي القطاع الخاص من القرارات الحكومية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

وزير القوي العاملة يزف بشري سارة لقطاع السياحة

منذ نصف ساعة

عاجل.. إجازة من الحكومة لهذه الفئة من الموظفين

منذ ساعتين

بيان عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

منذ أقل من ساعتين

وزير القوى العاملة: صرف 500 جنيه لـ350 ألف عامل من هذه الفئة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

نجم ليفربول يحطم حلم مبابي بالانضمام إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

زيرو كورونا.. بلدان عربية تخلو من الفيروس القاتل

"الصحة العالمية" تحذر المصريين من فيروس أخطر من "كورونا" (فيديو)

رسميا.. تونس تعلن تفاصيل إصابة مشجع بفيروس كورونا في لقاء الزمالك والترجي بالقاهرة

مساء اليوم.. الفخفاخ يتوجّه بكلمة للشعب التونسي حول 'الكورونا'

تونس تعلن إغلاق وتعليق حدودها البحرية والجوية لمكافحة "كورونا"

أبرزها إلغاء صلاة الجماعة.. تونس تتخذ قرارات هامة لمواجهة 'كورونا'

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:54 م

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

05:23 م

عاجل.. إجازة من الحكومة لهذه الفئة من الموظفين

09:36 م

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

05:22 م

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status