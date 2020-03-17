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الخولي: مجلس المصري البورسعيدي قرر استكمال مهمته ونتعرض لحرب شرسة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:51 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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قال محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، إن هناك جلسة عقدت منذ قليل مع طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وتم خلال الاتفاق على تأجيل مران الفريق.

وأضاف :"قررنا منذ قليل بتأجيل تجمع اللاعبين ليوم السبت لأن الظروف ليست واضحة".

وتابع :"نؤكد على نقطة بأن حياة لاعب أو ناشئ أهم بكثير من مباراة كرة قدم، وهذا هو توجه الدولة".

وأشار :"نأخذ خطوات احترازية وهي هامة للغاية، حتى لو أتبعها وقف للنشاط في كرة القدم".

وعن موقف المجلس من الاستمرار أو الرحيل قال :"مجلس الإدارة احتمع بالأمس وقرر استكمال مهمته، لكن علينا أن نؤكد بأن الظروف صعبة جدا ونتعرض لحرب شرسة داخل مدينة بورسعيد من قبل البعض".

وزاد :"إلى هذه اللحظة نعاني من نتائج انتخابات النادي المصري التي أقيمت منذ موسمين ونصف".

وتابع :"مجلس سمير حلبية أعاد الاستقرار للنادي البورسعيدي والجميع شاهد على ذلك".

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