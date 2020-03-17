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ترامب: العالم يخوض حرب مع العدو الخفي "كورونا"

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:36 م
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بوابة الفجر
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن دول العالم تخوض حاليا حالة حرب، واصفا فيروس كورونا بأنه العدو الخفي.

وكتب  ترامب في تغريدة له، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "العالم في حالة حرب مع عدو خفي وسننتصر".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاقتصاد الأمريكي سيتعافى بسرعة من تداعيات فيروس كورونا، مبينا في السياق أنه سيتم توفير دعم اقتصادي ومالي للشركات الصغيرة.

وأوضح ترامب، ففي مؤتمر صحفي له، اليوم، أن الولايات المتحدة حققت تقدما في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن إجراءات الاختبار تسير على ما يرام.

وأفاد ترامب بتوسيع خدمات الرعاية الطبية عن بعد لمواجهة كورونا.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يجب تقليص التنقل والتجمعات وتجنب السفر لمواجهة الفيروس القاتل، مؤكدا أن واشنطن ستكسب المعركة ضد كورونا.

وكذب ترامب، معلومات الصين بأن الجيش الأمريكي هو من وضع الفيروس في الصين، مؤكدا بأن مصدر الفيروس هو الصين وهذه معلومة دقيقة.


ويذكر أن قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان اليوم الخميس، إن الجيش الأمريكي ربما جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضررا بسبب التفشي.


 ونشر تشاو لي جيان تغريدة بالإنجليزية في حسابه على "تويتر"، قال فيها: "متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟ ما هي أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان.. تحلوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أمريكا مدينة لنا بتفسير".

وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد 180 ألفا و90 حالة حول العالم، بينما وصل عدد الوفيات إلى 7063 في 145 بلدا ومنطقة بحلول الساعة 9,00 بتوقيت غرينيتش، الثلاثاء.

وبين الساعة 17,00 الإثنين و09,00 الثلاثاء، تم تسجيل 56 وفاة جديدة و4569 إصابة على صعيد العالم.

وتأخذ الحصيلة التي تستند لبيانات تجمعها "فرانس برس" من السلطات الوطنية والمعلومات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية في الحسبان حقيقة أن معايير إحصاء الضحايا وإجراءات فحص الإصابة بالفيروس تختلف من بلد لآخر.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الصين "باستثناء هونغ كونغ وماكاو" 80 ألفا و881 بينها 3226 حالة وفاة، في حين تعافى 68 ألفا و869 شخصا.


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