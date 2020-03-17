مفاجأة.. نجم أرسنال يقرر الرحيل ويختار عملاق الدوري الإسباني

قرر واحد من نجوم نادي أرسنال الإنجليزي الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



أوباميانج يقرر الرحيل عن صفوف أرسنال



وكشفت التقارير الصحفية الإنجليزية أن الجابوني بير إيمريك أوباميانج مهاجم نادي أرسنال قرر بشكل نهائي الرحيل عن صفوف فريقه في الصيف القادم.



وأشارت التقارير إلى أن أوباميانج اتخذ قراره بالرحيل عن صفوف نادي أرسنال في نهاية الموسم الجاري لأن النادي أصبح لا يناسب طموحه بالاضافه إلى عدم مشاركة الجانرز في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.



أوباميانج يقرر الانضمام إلى برشلونة



وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن بير أوباميانج أظهر رغبة في الانضمام إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني في نهاية الموسم عقب رحيله عن صفوف نادي أرسنال.



وكان نادي برشلونة قد أظهر بالفعل رغبة في التعاقد مع أوباميانج من قبل لتدعيم مركز الهجوم في الفريق وليكون البديل المناسب للأوروجواني لويس سواريز مهاجم الفريق ولكن نادي أرسنال عطل الصفقة نظرا لحاجة الفريق إلى اللاعب.



مشاركات أوباميانج مع نادي ارسنال هذا الموسم



وقد شارك بير إيمريك أوباميانج في 36 مباراة حتى الآن مع نادي أرسنال خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 23 هدف وصنع هدف وحيد.