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المنياوي يحكي كواليس عودة الإسماعيلي من المغرب وحجم إصابة المحمدي وبن يوسف

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:47 م
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بوابة الفجر
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كشف صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي كواليس عودة بعثة الدراويش من المغرب عقب تأجيل مباراة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية.

وأضاف في تصريحات :"وصلنا المغرب وخضنا تدريبا الجمعة الماضية وفي ثاني يوم وقبل المباراة بيوم تلقينا خبر بإلغاء اللقاء".

وتابع :"سفير مصر في المغرب بذل جهودا كبيرا من أجل عودة البعثة قبل تعليق الطيران هناك، وعدنا بفضل الله".

وزاد :"في مطار القاهرة قاموا بقياس درجة حرارة اللاعبين والحمد لله كانت نتيجتها جيدة للغاية".

وأشار :"خلال تواجدنا في المغرب لم نخرج كثيرا من الفندق وشعرنا بصعوبة الموقف هناك بسبب كورونا والحمد لله عدنا بسلامة الله إلى أرض الوطن".

وأوضح :"رئيس النادي الإسماعيلي وافق على سفر اللاعبين الأجانب المتواجدين في الفريق، ولكن ديديه جوميز المدير الفني للفريق رفض السفر إلى فرنسا".

وعن موعد العودة للتدريبات قال :"تم الاتفاق مع إدارة النادي الإسماعيلي بالعودة إلى التدريبات يوم السبت المقبل، إلى أن يحدث جديد".

وحول حجم إصابة باهر المحمدي وفخر الدين بن يوسف قال :"باهر المحمدي سافر ألمانيا وعرض نفسه على طبيب هناك، والطبيب الألماني أخبره بأن الرباط الخلي للركبة لا يحتاج إلى عملية ويحتاج إلى برنام تأهيلي للتعافي منها

وأشار :"فخر الدين بن يوسف أصيب بتمزق في العضلة الخلفية مساحته من 5:10 سم ويحتاج إلى 20 يوم للتعافي من الإصابة".

وأتم حديثه :"فخر إضافة للنادي الإسماعيلي وهو لاعب محترف فهو مثل جون أوتاكا المهاجم السابق للفريق".
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