إرتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس 'كورونا' في تونس إلى الـ25





وقد كشفت التحاليل اليوم، ثبوت اصابته بالكورونا وهو يلازم منذ عودته الحجر الصحي، وفق ما تؤكده بعض المصادر، وبذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات في تونس إلى حد الآن 25 إصابة.





ويذكر بأن الدكتور عبد اللطيف المكي وزير الصحة، كان قد أعلن صباح اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020 خلال لقاء إعلامي إلتأم بمقرّ وزارة الصحة، عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس 'كورونا المستجدّ'، بعد صدور نتائج 67 تحليلا مخبريّا أسفرت عن 04 نتائج إيجابيّة، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 24 حالة مؤكدة، قبل أن تصدر نتائج تحليل الكهل بصفاقس، ليرتفع بذلك العدد إلى الـ25 حالة.

تم اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020، الاعلان عن تسجيل اول حالة اصابة بفيروس 'كورونا' في صفاقس، لكهل يبلغ من العمر 55 سنة كان قدم من اسبانيا يوم 13 مارس 2020.