نادى القضاة يوضح كيفية العمل بالمحاكم خلال الأسبوعين المقبلين

أصدر المستشار رضا السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بيانا اليوم الثلاثاء، أكد فيه وجود السادة القضاة في المحاكم، موضحا أن الأمر ليس تعليقًا للعمل وإنما هو تأجيل للجلسات خلال الأسبوعين المقبلين لتقليص فرص انتشار العدوى في ظل تكدس المحاكم وازدحامها، مع الحفاظ على حقوق المتقاضين، وعدم شطب الدعاوى رغم عدم الحضور أو القضاء بسقوط الطعن أو اعتبار الدعوى كأن لم تكن، والطلبات الخاصة بالقصر والنفقات يتم الفصل فيها حفاظا على حقوقهم.





وأوضح السيد، أن النيابة العامة مستمرة في العمل، وأوامر تجديد حبس للمتهمين المحبوسين احتياطيا والتحقيقات تسير بشكل طبيعي، وإنما هي مجرد إجراءات احتياطية لتقليل فرص انتشار العدوى تماشيا مع الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.



