Advertisements
Advertisements
Advertisements

ميلان يفسح الطريق أمام ليفربول لضم نجم الدوري الألماني

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:36 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
أفسح نادي ميلان الإيطالي الطريق أمام نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع نجم الدوري الألماني الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


وأكدت التقارير الصحفية أن نادي ميلان كان يرغب في التعاقد مع الألماني تيمو فيرنر مهاجم نادي لايبزج الألماني في الصيف القادم.

وكشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن نادي ميلان تراجع عن فكرة التعاقد مع فيرنر بشكل مفاجئ.


وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ميلان تراجع عن فكرة التعاقد مع تيمو فيرنر لأن نادي لايبزج يرغب في الحصول على مبلغ 60 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب ولكن يعتبر النادي الإيطالي هذا المبلغ ضخم جدا.


كما أكدت الصحيفة أن تراجع نادي ميلان عن ضم تيمو فيرنر يفسح المجال قليلا أمام نادي ليفربول لضم اللاعب في نهاية الموسم الجاري بعد أن اظهر الريدز رغبة كبيرة في ضم اللاعب.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع فيرنر في الصيف القادم أبرزها نادي توتنهام وتشيلسي وريال مدريد وبرشلونة.


وقد شارك تيمو فيرنر في 36 مباراة حتى الآن مع نادي لايبزج خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 27 هدف وصنع 9 أهداف آخرين.
Advertisements

أخبار تهمك

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

منذ أقل من ساعة

وزير القوى العاملة: صرف 500 جنيه لـ350 ألف عامل من هذه الفئة

منذ ساعة و 23 دقيقة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

أهم أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء| صدام قوي بين رمضان صبحي وعبد الحفيظ.. وفايلر يطلب عودة المتألق

منذ أقل من ساعتين

"القوى العاملة" تكشف مصير موظفي القطاع الخاص من القرارات الحكومية

منذ ساعة و 22 دقيقة

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 14 ساعة

نجم ليفربول يحطم حلم مبابي بالانضمام إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: حسم موقف النادي من ضم كودجو.. مفاجأة في ترتيب حراس الفريق وقرار ناري ضد مهاجم الأبيض

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إجازة من الحكومة لهذه الفئة من الموظفين

منذ ساعة و 14 دقيقة

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:23 م

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

عاجل.. إجازة من الحكومة لهذه الفئة من الموظفين

09:36 م

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

09:54 م

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

05:22 م

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status