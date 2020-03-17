رئيس مدينة الغردقة يتفقد سوق الخضار ويراقب الأسعار (صور)

تفقد اللواء عاطف وجدي رئيس المدينة مساء اليوم الثلاثاء، سوق الخضار بحى شمال، يرافقه مديرالمتابعة الميدانية ومباحث التموين وشرطة المرافق لمتابعة انتظام وانضباط الحركة والتعاملات وضبط الأسعار داخل السوق.



والتقى وجدى مع البائعين بالسوق، أكدوا التزامهم التام بالأسعار للتخفيف عن المواطنين والتأكد من توافر جميع الخضراوات والفاكهة والسلع التموينية والتأكد على حركة نقل البضائع لجميع مدن المحافظة والمحافظات الاخرى على مدار 24 ساعة.



كما تقابل مع عدد من رواد السوق والسوبرماركت الذين أعربوا عن شكرهم وامتنانهم للمتابعة اليومية وتواجد سيادته بالأسواق وانعكاس ذلك بالانخفاض الملحوظ فى الأسعار والتزام التجار.





وشهد سوق الخضار بمنطقة الدهار وسط مدينة الغردقة، حالة من إرتفاع جنونى للأسعار عقب قرار اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بمنع سفر العاملين بالقطاع السياحى لمدة 14 يوميا للتأكد من خلوهم من أى أمراض وذلك طبقًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.



وأكد محافظ البحر الأحمر، خلال هذا القرار بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة داخل الفنادق بتطهيرها بصفة مستمرة وأيضا عقب خلوها وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين والسياح.



وفى سياق آخر شهدت مواقف النقل الجماعى حالة من الزحام من قبل بعض العاملين في القطاع السياحى وأيضا الموظفين التى نفذت قرار رئيس الوزراء بتخفيف العمالة.

