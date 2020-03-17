Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد صرف المساعدة المقطوعة الدفعة القادمة من الضمان الاجتماعي

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:28 م
Advertisements
المساعدة المقطوعة
المساعدة المقطوعة
Advertisements
موعد صرف المساعدة المقطوعة الدفعة القادمة من الضمان الاجتماعي

موعد صرف المساعدة المقطوعة، والتي يتم صرفها من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وتقوم الوزارة بتوفير المساعدات المالية من خلال المساعدة المقطوعة على فترات تحددها الوزارة يكون في وقت محدد لكافة الفئات المستحقة، حيث أن هناك فئات كبيره لا تستطيع تلبية متطلباتها منهم المطلقات والأرامل وأي شخص يقل راتبه عن 3000 ريال سعودي، وهذه الفئات تم تصنيفها من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للأشخاص الأكثر احتياج، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي.


موعد صرف المساعدة المقطوعة

العديد من الأشخاص المستدين من المساعدات المقطوعة، دائما ما يبحثون عن حقيقة إيداع المقطوعة في الأيام القادمة، ويتم صرف المساعدة المقطوعة والمبالغ المالية الخاصة بها من خلال الحسابات المصرفية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وحتى الآن لا يوجد موعد محدد لصرفها حتى الآن ولم تعلن وزارة العمل السعودية عن مواعيد صرفها إلى الآن.


الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

أولا عليك الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

قم بكتابة الاسم ورقم المرور.

قم بكتابة رقم الطلب أو رقم السجل المدني.

قم بالنقر على كلمة عرض.

بعدها سوف تظهر لك كل الأخبار الخاصة عن المساعدة المقطوعة.

موعد صرف المساعدة المقطوعة الدفعة القادمة من الضمان الاجتماعي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد صرف المساعدة المقطوعة المساعدة المقطوعة1441 المساعدة المقطوعة 2020 المساعدة المقطوعة الضمان الاجتماعي الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

أخبار تهمك

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 8 ساعات

وزير القوى العاملة: صرف 500 جنيه لـ350 ألف عامل من هذه الفئة

منذ ساعة و 23 دقيقة

أهم أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء| صدام قوي بين رمضان صبحي وعبد الحفيظ.. وفايلر يطلب عودة المتألق

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

منذ أقل من ساعة

نجم ليفربول يحطم حلم مبابي بالانضمام إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

"القوى العاملة" تكشف مصير موظفي القطاع الخاص من القرارات الحكومية

منذ ساعة و 21 دقيقة

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: حسم موقف النادي من ضم كودجو.. مفاجأة في ترتيب حراس الفريق وقرار ناري ضد مهاجم الأبيض

منذ أقل من نصف ساعة

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 14 ساعة

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إجازة من الحكومة لهذه الفئة من الموظفين

منذ ساعة و 14 دقيقة

بيان عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"العمل" تعلن موعد إيداع الدفعة الجديدة من مساعدات الضمان الاجتماعي

ما لا تعرفه عن المساعدات المقطوعة في شهر رمضان بالمملكة

موعد صرف المساعدات المقطوعة 1440 شهر رمضان الشروط والضوابط .. الاستعلام برقم الهوية

الضمان الاجتماعي استعلام عن المقطوعة برقم الهوية وميعاد صرف الأموال للمستفيدين شوال 1440

الضمان الاجتماعي استعلام عن المقطوعة برقم الهوية وميعاد صرف الأموال للمستفيدين شوال 1440

ننشر رابط الاستعلام عن مستفيدي المساعدات المقطوعة شهر رمضان 1440هـ برقم السجل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:23 م

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

عاجل.. إجازة من الحكومة لهذه الفئة من الموظفين

09:36 م

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

09:54 م

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

05:22 م

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status