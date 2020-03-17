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البورصة الأمريكية تواصل التعافي بنهاية التعاملات

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:27 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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واصلت البورصة الأمريكية التعافي بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن حققت أسوأ أداء يومي أمس  منذ أكثر من 30 عامًا وسط إشارات التحفيز المالي المحتمل وانتظار تطورات فيروس كورونا.

وذكر تقرير صحفي اليوم أن وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين سيطلب من المشرعين في الكونجرس الحصول على حزمة تحفيز بقيمة 850 مليار دولار أو أكثر لمساعدة الاقتصاد الأمريكي على مواجهة تأثيرات "كوفيد-19".

كما أشار تقرير آخر لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية إلى أن إدارة ترامب تسعى إلى الحصول على تمويل يتجاوز تريليون دولار لدعم الاقتصاد.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تغريدة على موقع تويتر إن الولايات المتحدة ستدعم بقوة الصناعات مثل الخطوط الجوية وغيرها، التي تتأثر بشكل كبير من الكورونا.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي تسهيلات ائتمانية لمساعدة الشركات الأمريكية التي تجد صعوبة في الحصول على التمويل قصير الآجل وسط الاضطرابات الناجمة عن تفشي كورونا.

وبالنسبة لتطورات الفيروس، ارتفع عدد حالات الإصابة إثر الكورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 5 آلاف حالة مع وفاة أكثر من 90 شخصاً.

وعلى جانب البيانات اقتصادية، ارتفع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال فبراير الماضي، في حين هبطت مبيعات التجزئة الأمريكية بعكس التقديرات.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 5.2 بالمائة أو ما يعادل 1048.8 نقطة ليصل إلى 21237 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنحو 6 بالمائة ليسجل 2529.1 نقطة، وشهد "ناسداك" ارتفاعاَ بنسبة 6.2 بالمائة مسجلاً 7334.7 نقطة.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنسبة 1.5 بالمائة إلى مستوى 99.549.
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الكلمات المفتاحية

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