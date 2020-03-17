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ماذا فعل رونالدو بعد إصابة ماتويدي بكورونا؟

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:25 م
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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تأكدت إصابة لاعب الوسط الفرنسي بليز ماتويدي، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي بفيروس "كوفيد 19"، وفقاً لما أعلنه النادي مساء اليوم الثلاثاء.


وأصبح ماتويدي ثاني ضحايا الفيروس بين لاعبي البيانكونيري، بعد أن تعرض له زميله قلب الدفاع دانيلي روجاني.


وأوضح النادي الإيطالي، أن اللاعب يتمتع بحالة جيدة ومطمئنة، لكنه سيعزل في لحجر الصحي لإتخاذ كافة الإجراءات الطبية للتعافي من الفيروس المنتشر بقوة في أوروبا وبشكل خاص في إيطاليا.


وقام نجم الفريق كريستيانو رونالد، المتواجد حالياً في البرتغال، بالإتصال بماتويدي، وذلك من جل الإطمئنان بشكل كامل على حالته الصحية.


ويتواجد الدون في مدينة ماديرا في البرتغال، ولزم رونالدو منزله في أعقاب إصابة روجاني، والتي تبعها تجميد الدوري الإيطالي رسمياً حتى يوم 3 أبريل المقبل، وفقاً لما قرره الإتحاد الإيطالي لكرة القدم.


وذهب رونالدو للبرتغال للإطمئنان على والدته المريضةوالإحتفال بعيد ميلاد أخته، بعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، لكنه لم يعد لإيطاليا بعد ما تم الإعلان عن إصابة روجاني وتجميد الكالتشيو.

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