رئيس مدينة سفاجا يؤكد على توافر السلع الاستهلاكية بجميع المنافذ (صور)



وتابعت أن حملات المدينة سوف تعمل بصورة مستمرة على مراقبة الأسواق من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع على مستوي المدينة للتأكد من توافر السلع، وبيعها بالأسعار المناسبة وخاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب تكثيف الحملات لرصد الممارسات غير المنضبطة في الأسواق والتي تؤثر في أسعار السلع خاصة التي تدعمها الدولة.



وأشارت إلى التنسيق مع إدارة التموين والغرفة التجارية، لتوفير السلع التموينية اللازمة ودعوة التجار لعدم التربح من الأزمة والمساس بالسلع الغذائية للمواطنين والحرص على البيع بالأسعار المناسبة، وشددت ضرورة مرور لجان من المتابعة التموينية والجهات المختلفة لضمان ثبات سعر أسطوانة الغاز الشارع، وكذلك متابعةتوفّر غالبية الأدوية المطلوبة في صيدليات المدينة.



جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة التأكيد على توافر كميات وأرصدة آمنة من السلع الأساسية والاستراتيجية وخاصة من أسطوانات البوتوجاز.

قالت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، مساء اليوم الثلاثاء، أثناء جولتها على منافذ بيع السلع على مستوي مدينة سفاجا للاطمئنان على توافر السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة مواجهة فيروس كورونا.أوضحت المغربي أن المدينة لديها مخزون احتياطي من الدقيق وأن المخابز سوف تعمل بشكل منتظم لتحقيق التوازن المطلوب فى توفير رغيف العيش.وأشارت " رئيس مدينة سفاجا" أثناء تفقدها عدد من منافذ بيع السلع وتوافر كافة السلع واللحوم بالشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات وزارة التموين وسوبر ماركت خير زمان، وجهت مسؤولي المنافذ بضرورة الاهتمام بتعقيم المنافذ بشكل مستمر.