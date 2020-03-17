أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: حسم موقف النادي من ضم كودجو.. مفاجأة في ترتيب حراس الفريق وقرار ناري ضد مهاجم الأبيض

شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 17 مارس العديد من الأخبار الهامة والأنباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها حسم موقف النادي من ضم كودجو وترتيب حراس مرمى الفريق واتخاذ قرار ناري ضد مهاجم الفريق وغيرها من الأخبار الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

كارتيرون يرسم ترتيب حراس مرمى الزمالك

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على قائمة ترتيب حراسه في الفترة المقبلة بعد عودة محمود عبد الرحيم جنش للمشاركة.

ويضع كارتيرون الأولوية بالنسبة له في محمود عبد الرحيم جنش عن محمد عواد في قائمة ترتيب حراس الفريق خلال الموسم المقبل ويرى أن جنش أكثر هدوءًا وثقة من عواد وهو ما يحتاجه في الفريق.

الزمالك يحسم موقفه من ضم لابا كودجو في الصيف

حسمت إدراة الزمالك موقف الأبيض من التعاقد مع المهاجم التوجولي لابا كودجو نجم هجوم فريق العين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وتحدثت تقارير صحفية مساء اليوم الثلاثاء عن تراجع إدارة الزمالك عن فكرة ضم الاعب التوجولي لابا كودجو مهاجم العين الإماراتي في الصيف، بسبب القيمة المالية العالية للنجم الدولي حيث أن خزينة النادى مبلغا كبيرا، لا يتناسب مع ظروف القلعة البيضاء.

الموعد النهائي لعودة أجانب الزمالك إلى مصر

حسم مسئولو نادي الزمالك موقفهم بشأن اللاعبين الأجانب داخل الفريق وعودتهم في غضون الساعات المقبلة بعد قرار تعليق الطيران المصري.

وقرر مسئولو الزمالك بقاء الثلاثي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وفرجاني ساسي في بلادهم بسبب غموض موقف عودة بطولة الدوري حتى الآن.

قرار صادم ينتظر مهاجم الزمالك

يواجه الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك شبح الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة بسبب البحث عن مهاجم أجنبي سوبر.

ويرغب مسئولو الزمالك في التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد ليحل محل كاسونجو في الموسم المقبل لتدعيم الصفوف.

الزمالك يحيي ذكرى رحيل محمد لطفي

قامت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بإحياء ذكرى وفاه الراحل محمد عبد اللطيف نجم القلعه البيضاء ورئيس الاتحاد المصري لكره القدم السابق والمعلق الرياضي الشهير

ونشرت الصفحه الرسميه لنادي الزمالك صورة لشيخ المعلقين محمد لطيف وكتبت : يوافق اليوم الذكرى الثلاثين لوفاة شيخ المعلقين الكابتن محمد لطيف، دومًا في ذاكرتنا.

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع نجم منتخب الجزائر

كشف الإعلامي محمد فاروق، تفاصيل عرض نادي الزمالك للتعاقد مع حسين بن عيادة، الظهير الأيمن لفريق شباب قسنطينة الجزائري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فاروق فى تصريحات تلفزيونية: "مسئولو الزمالك عرضوا على حسين بن عيادة الحصول على مبلغ 800 ألف دولار فى الموسم الواحد".

وأضاف فاروق: "اللاعب الجزائري، طلب زيادة المبلغ 100 ألف دولار عن كل موسم، وذلك في عقد لمدة ثلاثة مواسم".

الزمالك يستقر على عودة نجم الفريق المنتقل إلى بيراميدز

اقترب نادي الزمالك من استعادة نجم الفريق،الذي انتقل إلى نادي بيراميدز مؤخرا، لتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

واستقر مجلس إدارة الزمالك على ضم عمر جابر لاعب بيراميدز لتدعيم صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الجاري، ومن المقرر أن يبدأ مجلس الأبيض مفاوضاته مع إدارة بيراميدز خلال الفترة القادمة.

وعلم "الفجر الرياضي" أنه تم إبلاغ عمر جابر برغبة الأبيض في التعاقد معه، على أن تبدأ المفاوضات الرسمية مع إدارة ناديه عقب الانتهاء من المشوار الأفريقي.