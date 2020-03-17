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وزير الدفاع الأمريكي يعلن موعد انتاح لقاح فيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:06 م
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مارك إسبر
مارك إسبر
الفجر
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، مساء اليوم الثلاثاء، أن بلاده قد تنتج عقارا جديدا مضادا لفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19" في مدة ما بين 12 و18 شهرا. 

وقال إسبر خلال مؤتمر صحفي: إن الجيش الأمريكي يعتزم توزيع 5 ملايين قناع واق على المدنيين في إطار جهوده للمساهمة في التصدي لتفشي فيروس كورونا. 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن بدء مرحلة تطوير لقاح ضد الفيروس، مؤكدا أن المرحلة الأولى من تجربة تطوير اللقاح قد تستغرق شهرين.

ولفت إلى أن النتائج الأولية للتجارب السريرية لعلاج كورونا "واعدة".

وطالب، في خطابه، بتطبيق "نظام الدراسة عن بعد" للوقاية من فيروس كورونا، داعيا الأمريكيين إلى تفادي التجمعات التي تضم أكثر من 10 أشخاص.

بدورها، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، عن إجراء أول تجربة على البشر في الولايات المتحدة للتوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا الجديد.

وأظهرت فحوص إصابة 18 من أفراد الجيش الأمريكي بالفيروس، مسجلة ارتفاعا من 10 يوم السبت و4 فقط قبل أسبوع.

بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد 180 ألفا و90 حالة حول العالم، بينما وصل عدد الوفيات إلى 7063 في 145 بلدا ومنطقة بحلول الساعة 9,00 بتوقيت غرينيتش، الثلاثاء.

وبين الساعة 17,00 الإثنين و09,00 الثلاثاء، تم تسجيل 56 وفاة جديدة و4569 إصابة على صعيد العالم.

وتأخذ الحصيلة التي تستند لبيانات تجمعها "فرانس برس" من السلطات الوطنية والمعلومات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية في الحسبان حقيقة أن معايير إحصاء الضحايا وإجراءات فحص الإصابة بالفيروس تختلف من بلد لآخر.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الصين "باستثناء هونغ كونغ وماكاو" 80 ألفا و881 بينها 3226 حالة وفاة، في حين تعافى 68 ألفا و869 شخصا.


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