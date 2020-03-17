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مرشح على مقعد نقيب المحامين يطالب بإعادة الانتخابات: شابها عوار

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:17 م
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المُحامي محمد مهران
المُحامي محمد مهران
آيات عامر - أسماء قورة
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قال المُحامي محمد مهران، المرشّح على منصب نقيب المحامين، إنه رغم تقدمه في الأصوات وحصوله على المركز الثالث، حسبما دلت نتائج الفرز في بعض اللجان، إلاّ أنه يطالب بوجوب إعادة الانتخابات بُرمّتها، نظرًا لما شاب العملية الانتخابية من أوجه عوار وبطلان.

وأضاف مهران، في بيان له اليوم، أن هذه الأوجه تمثلت في عدم معرفة المرشحين مسبقًا باللجنة المشرفة على الانتخابات، وعدم تمكنهم من تقديم أية شكاوى أو ملاحظات لديها، وعدم معرفتهم بأعضاء الجمعية العمومية وسيطرة مرشح واحد على كل الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابات.

وتابع: العملية الانتخابية شابها العوار ويجب إعادة الإنتخابات ويكون ذلك تحت إشراف لجنة محايدة يجتمع كافة المرشحين على اختيارها.

وأقيمت الأحد، انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب وعضوية المجلس، تحت إشراف هيئة النيابة الإدارية، على يتم إجراء انتخابات الإعادة يوم الأحد 29 مارس.

وكان تنافس على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

وبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 467 لجنة، ففي النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين، وفي بورسعيد 4 لجان، وبالإسماعيلية 4 أيضا، وبالسويس 3، ودمياط 7، وجنوب القليوبية 15، وشمال القليوبية 9 لجان، والمنوفية 16، وطنطا 11،  والمحلة الكبرى 9 لجان، وشمال الشرقية 11، وجنوب الشرقية 16، وبكفر الشيخ 14، وشمال الدقهلية 8، وجنوب الدقهلية 16، وشمال البحيرة 14، وجنوب البحيرة 10، وشرق الإسكندرية 30، وغرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة.

وفي نقابات الصعيد، الفيوم 7 لجان، وبني سويف 11، والمنيا 15، والوادي الجديد لجنتان، وشمال أسيوط 7، وجنوب أسيوط 10، وسوهاج 14، وقنا 12، والأقصر 5، وأسوان 6، والبحر الأحمر 4 لجان.
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نقيب المحامين نتائج الفرز إنتخابات المحامين

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