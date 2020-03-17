'الأهرام' توجه باتخاذ إجراءات احترازية ضد 'كورونا"

وجه الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، باتخاذ اجراءات احترازية لجميع العاملين بالمؤسسة، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء لمواجهة تداعيات فيروس كورونا





وتابع "سلامة" تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، وتم تشكيل خلية أزمة مكونة من المدير العام، ومدير عام الأمن، ومدير عام الإدارة الطبية، ومدير عام إدارة شئؤون المباني، ومدير عام الشئؤون المالية؛ لمتابعة كل الإجراءات الخاصة لنظافة المبنى، وتوفير كافة المتطلبات للإدارة الطبية.



