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'الأهرام' توجه باتخاذ إجراءات احترازية ضد 'كورونا"

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:06 م
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جانب من الإجراءات الاحترازية
جانب من الإجراءات الاحترازية
ميسون أبو الحسن
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وجه الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، باتخاذ اجراءات احترازية لجميع العاملين بالمؤسسة، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

وتابع "سلامة" تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، وتم تشكيل خلية أزمة مكونة من المدير العام، ومدير عام الأمن، ومدير عام الإدارة الطبية، ومدير عام إدارة شئؤون المباني، ومدير عام الشئؤون المالية؛ لمتابعة كل الإجراءات الخاصة لنظافة المبنى، وتوفير كافة المتطلبات للإدارة الطبية.

وقامت الإدارة بتوفير كواشف حرارية حديثة؛ للتأكد من سلامة العاملين، وكذلك توفير المنظفات والمطهرات بكافة مواقع وقطاعات المؤسسة، كإجراء احترازي لمكافحة انتشار العدوى.
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