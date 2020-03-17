فى مقدمتهم ريال مدريد.. أندية مستفيدة من توقف الدوريات الأوروبية

توقفت الدوريات الخمس الكبري، الإنجليزي، الإسبانى، الألماني، الفرنسي، الإيطالي بجانب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بعد تفشي فيروس كورونا الجديد، والذى أصاب العديد من اللاعبين والمدربين.





وهناك أندية ستستفيد من فترة التوقف والمُعلنة حتى الأن لشهر إبريل القادم فى ترايب أوراقهم خلال الفترة القادمة.





ريال مدريد

ويأتى فى مقدمة الأندية التى إستفادة من توقف النشاط الرياضى، ريال مدريد الإسبانى والذى يحتل المركز الثانى فى الليجا الإسبانية خلف برشلونة، ويأتي الإستفادة لمدريد ليس فقط فى الليجا، ولكن فى عودة اللاعبين المصابين قبل نهاية الموسم ويأتي فى مقدمتهم النجم البلجيكى إيدين هازارد والذى أجري عملية جراحية خلال الفترة الأخيرة وكان من المفترض أن يعود على بداية الموسم الجديد، ولكن بعد تعليق النشاط أصبحت عودة اللاعب خلال الموسم الجاري.





وأيضًا كان من المفترض أن يواجه المرينجي نظيره مانشستر سيتي ضمن مباريات إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، على ملعب الاتحاد ومُطالب بالعودة فى النتيجة بعد خسارة لقاء الذهاب لهدفين لهدف على ملعب سانتياجو بيرنابيو، وكان سيدخل اللقاء دون حارس مرماه تيبو كورتوا والظهير الأيسر مارسيلو للإصابة ولكن بعد تأجيل اللقاء سيدخل الملكي بصفوف مكتملة.





برشلونة

والذى كان يُعانى من إصابات على مستوي خط الهجوم خلال الفترة الماضية وكان من المقدر أن تغيب حتى نهاية الموسم الحالي، مثل المهاجم الأوروجويانى لويس سواريز والذى غاب بسبب إصابة فى الركبة وأيضًا الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، وستكون فترة التوقف الحالية مفيدة للاعبين حيث يستطيعوا العودة من جديد قبل نهاية الموسم.





توتنهام هوتسيبير

يُعانى توتنهام هوتسيبير تحت قيادة جوزيه مورينيو المدير الفنى للفريق من إصابات عديدة والتى تتمثل فى خط الهجوم هاري كين وهيونج مين سون وديلي الي، والذى كان غيابهم مؤثر وتسبب فى الخروج من دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وسيكون التوقف فى مصلحة المدرب البرتغالي من أجل ترتيب الأوراق من جديد وعودة المصابين.





مانشستر يونايتد

والذى عاني على المستوي الهجومي خلال الفترة الماضية من إصابة المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد والتى كانت ستغيبه حتى نهاية الموسم الحالي، ولكن بعد فترة التوقف سيكون راشفورد على موعد من العودة من جديد للملاعب.