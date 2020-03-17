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الصحة الإماراتية تعلن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:59 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر.


وذكرت الوزارة في بيان، الثلاثاء، أن الحالات تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصاً من كل من قرغيزستان، صربيا، إيطاليا، هولندا، أستراليا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، روسيا، أوكرانيا، بنجلاديش، وشخصين من كل من بريطانيا وإسبانيا، مؤكدة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأكدت الوزارة التعاون المستمر مع جميع الجهات المعنية في الإمارات لرصد ومتابعة الفيروس والتعامل معه وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع بعدة إجراءات احترازية.

وتتضمن تلك الإجراءات الكشف الحراري والفحوصات في منافذ الإمارات، وعزل المصابين أو من يشتبه به عن أفراد المجتمع في غرف العزل الصحي التي تم تجهيزها وفق أعلى المعايير المعتمدة حسب إجراءات منظمة الصحة العالمية، وتتوفر بها جميع الاشتراطات الصحية والوقائية ويتم فيها اتباع جميع مبادئ التطهير والتعقيم المستمر لمكافحة العدوى.

ويشرف على منشآت الحجر وغرف الحجر الصحي طاقم وطبي مؤهل ومدرب للتعامل مع الأمراض المعدية يعمل على مدار الساعة لمتابعة الحالات وتفادي أي مضاعفات طبية وضمان استقرارها حتى تتماثل للشفاء التام.

ونصحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الالكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية.

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