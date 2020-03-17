قصف صاروخي على المنطقة الخضراء وسط بغداد





وكان مصدر أمني قد أفاد، في وقت سابق، بأن 11 صاروخا كاتيوشا سقطت داخل المعسكر الواقع شمال بغداد.

والهجوم على معسكر التاجي هو الـ23 من نوعه ضد مصالح أمريكا العسكرية في العراق، منذ أواخر أكتوبر الماضي.

وأعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينث ماكينزي أن مليشيا حزب الله العراقي تقف وراء الهجوم الذي استهدف قاعدة التاجي، الخميس الماضي.

وقال ماكينزي، حينها في تغريدة على تويتر: "لدينا معلومات تؤكد أن كتائب حزب الله العراقي قامت بالهجمات الصاروخية على معسكر التاجي التي أسفرت عن مقتل ثلاثة من أعضاء التحالف وإصابة 14 آخرين".

وردا على هجوم الخميس، استهدفت طائرات أمريكية مقرات ومخازن أسلحة تابعة لمليشيات حزب الله العراقي.

ويتألف المعسكر من مطار وقاعدة عسكرية كبيرة، كانت تحتضن في زمن النظام السابق مصنعاً للأسلحة الكيماوية وورشاً لصيانة وتأهيل الآليات العسكرية، إلى جانب مراكز تدريب كبيرة.





وأعلن الجيش العراقي، السبت، إصابة عنصرين من صفوفه في حصيلة أولية لثاني هجوم خلال ثلاثة أيام يطول معسكر التاجي (شمال بغداد) الذي يضم قوات من التحالف الدولي.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في العراق، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "معسكر التاجي تعرض لقصف صاروخي"، مشيرة إلى أن "النتيجة الأولية للقصف جريحان من قيادة الدفاع الجوي".

وأوضحت أن المعسكر استهدف بواسطة 33 صاروخا من نوع كاتيوشا، لافتة إلى أنه تم العثور على 7 منصات تم إطلاق الصواريخ منها، فيما أبطلت القوات مفعول 24 صاروخاً كان جاهزاً للإطلاق.

والخميس، سقط جرحى في صفوف القوات البريطانية والأمريكية والعراقية في قصف استهدف المعسكر الذي يقع على بعد 85 كيلومترا شمال العاصمة العراقية.

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر لها، مساء اليوم الثلاثاء، تعرض المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد لهجوم صاروخي.