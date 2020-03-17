Advertisements
Advertisements
Advertisements

قصف صاروخي على المنطقة الخضراء وسط بغداد

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:47 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر لها، مساء اليوم الثلاثاء،  تعرض المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد لهجوم صاروخي.

وكان مصدر أمني قد أفاد، في وقت سابق، بأن 11 صاروخا كاتيوشا سقطت داخل المعسكر الواقع شمال بغداد.

والهجوم على معسكر التاجي هو الـ23 من نوعه ضد مصالح أمريكا العسكرية في العراق، منذ أواخر أكتوبر الماضي.

وأعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينث ماكينزي أن مليشيا حزب الله العراقي تقف وراء الهجوم الذي استهدف قاعدة التاجي، الخميس الماضي.

وقال ماكينزي، حينها في تغريدة على تويتر: "لدينا معلومات تؤكد أن كتائب حزب الله العراقي قامت بالهجمات الصاروخية على معسكر التاجي التي أسفرت عن مقتل ثلاثة من أعضاء التحالف وإصابة 14 آخرين".

وردا على هجوم الخميس، استهدفت طائرات أمريكية مقرات ومخازن أسلحة تابعة لمليشيات حزب الله العراقي.

ويتألف المعسكر من مطار وقاعدة عسكرية كبيرة، كانت تحتضن في زمن النظام السابق مصنعاً للأسلحة الكيماوية وورشاً لصيانة وتأهيل الآليات العسكرية، إلى جانب مراكز تدريب كبيرة.

وأعلن الجيش العراقي، السبت، إصابة عنصرين من صفوفه في حصيلة أولية لثاني هجوم خلال ثلاثة أيام يطول معسكر التاجي (شمال بغداد) الذي يضم قوات من التحالف الدولي.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في العراق، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "معسكر التاجي تعرض لقصف صاروخي"، مشيرة إلى أن "النتيجة الأولية للقصف جريحان من قيادة الدفاع الجوي".  

وأوضحت أن المعسكر استهدف بواسطة 33 صاروخا من نوع كاتيوشا، لافتة إلى أنه تم العثور على 7 منصات تم إطلاق الصواريخ منها، فيما أبطلت القوات مفعول 24 صاروخاً كان جاهزاً للإطلاق.

والخميس، سقط جرحى في صفوف القوات البريطانية والأمريكية والعراقية في قصف استهدف المعسكر الذي يقع على بعد 85 كيلومترا شمال العاصمة العراقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قصف صاروخي قاعدة التاجي بغداد المنطقة الخضراء

أخبار تهمك

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

وزير القوى العاملة: صرف 500 جنيه لـ350 ألف عامل من هذه الفئة

منذ 39 دقيقة

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ليفربول يحطم حلم مبابي بالانضمام إلى ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

قرار عاجل من وزارة الصناعة بعد أزمة نقص الكحول والمطهرات

منذ حوالي 7 ساعات

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 13 ساعة

أهم أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء| صدام قوي بين رمضان صبحي وعبد الحفيظ.. وفايلر يطلب عودة المتألق

منذ ساعة

"القوى العاملة" تكشف مصير موظفي القطاع الخاص من القرارات الحكومية

منذ 37 دقيقة

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. يوفنتوس يعلن عن إصابة جديدة داخل الفريق بفيروس كورونا

منذ ساعة و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

إصابة 5 أشخاص بعد سقوط قذيفة "مورتو" وسط بغداد

مسؤولون أمريكيون: إصابة 12 من قوات التحالف في قصف معسكر التاجي

قصف أمريكي يستهدف مقرا لميليشيات الحشد الشعبي في الأنبار بالعراق

السعودية تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة التاجي العسكرية بالعراق

إسبر: الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي نفذته ميليشيات إيرانية

الخارجية الفرنسية تدين الهجوم على قاعدة التاجي العسكرية بالعراق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:23 م

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

05:22 م

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

06:14 م

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

03:02 م

"القوى العاملة" تكشف مصير موظفي القطاع الخاص من القرارات الحكومية

09:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status