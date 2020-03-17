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"ناموا كويس وتفائلو".. تعرف على خطة مواجهة الكورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:58 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مجدي بدران، عضو جمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مواجهة فيروس كورونا تتطلب مناعة قوية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال عدة خطوات.

وأشار "بدران"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أنه يجب الاهتمام بالنوم ليلا، والابتعاد عن التلوث، مضيفا مخاطبا المصريين: "تفائلوا، واهتموا بالتغذية، واتحركوا كتير".

وحذر عضو جمعية المصرية للحساسية والمناعة، من الإحباط والتوتر حيث أنهم يؤثروا بالسلب على المناعة.

وقد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الثلاثاء، صحة الصور المتداولة لأشخاص يرتدون كمامات وينامون على الأرض وترويجها على أنهم ضحايا لفيروس «كورونا» في مصر.

وقال المركز إن الصور المتداولة «غير صحيحة ومفبركة لبث الرعب في قلوب المواطنين وللإيحاء بأن الوضع الصحي في مصر قد خرج عن السيطرة».

وأشار المركز الاعلامي إلى أن البيانات المعلنة عن حالات الإصابة بالفيروس هي البيانات الواقعية.

هذا وقد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة، وتابع رئيس مجلس الوزراء، ربنا يحمي ويسلم مصر.


ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
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الكلمات المفتاحية

حالات الاصابة تعليق الدراسة في الجامعات الوقاية منه احترازي

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