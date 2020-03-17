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عاجل.. الاتحاد التركي يتجاهل كورونا ويقرر استكمال الدوري بشكل طبيعي

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:56 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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اتخذ الاتحاد التركي لكرة القدم اليوم الثلاثاء قرار ناري بشأن مسابقة الدوري التركي الممتاز هذا الموسم.

نجوم الدوري التركي يطالبون بإلغاء بطولة الدوري

وقام العديد من نجوم الدوري التركي الممتاز بإنتقاد الاتحاد التركي بسبب عدم إلغاء الدوري حتى الآن بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكانت العديد من الاتحادات قد أعلنت تعليق بطولات الدوري فيها بسبب فيروس كورونا مثل الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي والألماني والإيطالي بالاضافه إلى تعليق البطولات الأوروبية.

رئيس الاتحاد التركي يقرر تجاهل الجميع واستكمال مسابقة الدوري

وأكد نهاد أوزديمير رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم اليوم رسميا أن الاتحاد قرر استكمال بطولة الدوري بشكل طبيعي ولكن بدون حضور جماهيري وذلك حتى نهاية شهر أبريل القادم.

وقال نهاد أوزديمير في تصريحات صحفية اليوم: "سنواصل لعب جميع المُباريات بدون جماهير حتى نهاية أبريل".

وتابع: "في الوقت الحالي لن يتغير أي شيء وستستمر المباريات بدون جمهور حتى نهاية أبريل؛ الدوريات سوف تستمر بما يتماشى مع البرنامج الذي أعلناه".

وأنهى نهاد حديثه قائلا: "نتخذ قرارات عقلانية للغاية، نحن البلد الأقل تأثرًا بفيروس كورونا، ولم نعلن حظر التجوال مثل بعض الدول، والأمور هادئة".

متصدر الدوري التركي حتى الآن

ويتصدر نادي طرابزون سبورت جدول ترتيب بطولة الدوري التركي الممتاز حتى الآن برصيد 53 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
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