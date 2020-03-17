محافظ الغربية يناشد الأحزاب والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني بالتكاتف للتصدي لفيروس كورونا المستجد



وأكد محافظ الغربية على الجميع بالمشاركه فى التوعيه سواء فى العمل أو الشارع والحى الذى تسكن فيه والبعد عن العادات السيئة والنظافة الشخصية وعدم التواجد بالأماكن المزدحمة لانحسار الفيروس وعدم تفشيه، مشيرًا إلى تطهير جميع الأماكن واستمراريتها وتوفير جميع الأدوات من مطهرات وجونتيات وكمامات.



ومن جانبه صرح محافظ الغربية أن المحافظة هى الأولى فى اتخاذ قرارات إغلاق مقرات الدروس الخصوصيه وقاعات الأفراح وغيرها للحفاظ على المواطنين من العدوى فيجب علينا جميعا أن نتكاتف حتى نعبر هذه الأزمة.



وخلال اللقاء أكد محافظ الغربية على ضرورة توعية المواطنين بشراء المواد الغذائية المعقمة والمعلبه وعدم شراء المواد الغذائية المكشوفة واستخدام أدوات الطعام لمرة واحدة لتلافى نقل العدوى.



وفى سياق متصل قدم المحاسب محمد عريبى أمين الحزب الشكر لمحافظ الغربية على سعه صدره مؤكد على توفير المواد المطهرة لعمل حمله تطهير لجميع المصالح والأماكن التى يتردد عليها المواطنين والمشاركة فى توعية المواطنين بأعراض فيروس كورنا وكيفية الوقاية منه وكذا الإجراءات المتبعه لمجابهة الفيروس ايمانا منا بالمسئولية المجتمعية وسعيا منا لمساعدة الدولة فى خطتها للتصدى لفيروس كورنا وحرصا منا على صحة وسلامة أبنائنا.



وفي نهاية اللقاء أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا لمحاصرة هذا الفيروس المستجد وتوفير كافة الأدوات والإمكانيات لمجابهته وعدم انتشاره وحفاظا على صحة المواطني.

التقى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بالمحاسب محمد عربيى أمين عام حزب مستقبل وطن بالغربية وأمناء المراكز بالحزب، للحث على ضرورة التعاون وتكاتف جميع الأحزاب والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى من أجل التصدى لفيروس كورنا.