محافظ البحر الأحمر يكشف حقيقة عزل الغردقة وتحويلها لحجر صحي

قال عمر حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن الأوضاع في المحافظة مستقرة، لافتًا إلى أن الحديث على إقامة كردون كامل على مدينة الغردقة وعزلها ومنع الدخول أو الخروج منها أمر غير صحيح على الإطلاق.



وتابع "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ب برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ON E"، مساء الإثنين، أن الغردقة ظهرت بها 20 حالة مصابة بفيروس كورونا، وهذه الحالات جميعها الآن غير متواجدة في الغردقة، وبعضهم متواجد في مستشفيات العزل بمطروح، والبعض تماثل للشفاء ويعيش حياته الطبيعية، ولم تتوفى إلا حالة واحدة.



ولفت إلى أن المحافظة قامت باتخاذ بعض الاجراءات الاحترازية منها: إغلاق بعض الفنادق التي ظهرت بها فيروس كورونا، وتم اعداد تحاليل للمقيميين في هذه الفنادق للإطمئنان عليهم، لافتًا إلى أن المحافظة قررت حجز العاملين في الفنادق لمدة 14 يومًا كفترة عزل، وللتأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.



وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.



وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.



وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.

