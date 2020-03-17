اتفاق زعماء الاتحاد الأوروبي على اغلاق الحدود 30 يوم للحد من كورونا

وكانت أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، طرح أمس الإثنين، اقتراح حول منع الرحلات "غير الضرورية" في اتجاه الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثين يوما.





ومن المنتظر أن يتم العمل بهذا الإجراء لمدة 30 يوما مبدئيا مع وجود استثناءات لدبلوماسيين وأطباء وممرضين على سبيل المثال.





كانت العديد من الدول فرضت رقابة على حدودها في الأيام الماضية داخل منطقة شينجن الخالية بالأساس من الرقابة الحدودية أو أغلقت حدودها على نطاق واسع.



