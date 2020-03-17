Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير: لا تأثير لخفض الضريبة علي البورصة في ظل إستمرار أزمة كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:38 م
Advertisements
عبد الحميد امام
عبد الحميد امام
نيفين سمير
Advertisements
قال عبدالحميد إمام خبير أسواق المال إن القرارات التي إتخذتها الحكومة منذ قليل والمتعلقة بتخفيض ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية لن تؤتي بثمارها علي مستوي أداء الأسواق بسبب تفاقم أزمة كورونا .

وأوضح الخبير في تصريح خاص لـ " الفجر " أن القرارت التحفيزية التي تتخذها الحكومة كانت يمكن أن تأثر في حالة إذا كانت الأمور مستقرة ، أما الأن فالأسواق تعيش في وضع كارثي وأي قرارات داخلية ستكون دون جدوي.

وأضاف الخبير، أن القرار المفاجيء الذي إتخذه البنك المركزي المصري بالأمس بخفض سعر الفائدة بنسبة 3% سيكون تأثيره علي السوق المصري أكبر بكثير من قرار خفض الضريبة لانه سيؤثر في نتائج أعمال الشركات .

ولفت الخبير إلي أن القرارت العالمية والمتعلقة بوباء كورونا هي التي سوف تؤثر علي تنشيط السوق وخاصة اذا تم الحصول علي مصل لعلاج هذا الفيروس.


وإتخذت الحكومة المصرية  حزمة من القرارات الاقتصادية  المتعلقة بالبورصة المصرية وكان من أهمها : 

1- خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف بدلا من 1,5 في الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022، كما تقرر خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.

2- الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصري.

3- إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022 .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء اليوم خفض الفائدة اخبار البورصة

أخبار تهمك

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 13 ساعة

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

"القوى العاملة" تكشف مصير موظفي القطاع الخاص من القرارات الحكومية

منذ 37 دقيقة

نجم ليفربول يحطم حلم مبابي بالانضمام إلى ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

منذ حوالي 4 ساعات

وزير القوى العاملة: صرف 500 جنيه لـ350 ألف عامل من هذه الفئة

منذ 39 دقيقة

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. يوفنتوس يعلن عن إصابة جديدة داخل الفريق بفيروس كورونا

منذ ساعة و 26 دقيقة

أهم أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء| صدام قوي بين رمضان صبحي وعبد الحفيظ.. وفايلر يطلب عودة المتألق

منذ ساعة

بيان عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

قرار عاجل من وزارة الصناعة بعد أزمة نقص الكحول والمطهرات

منذ حوالي 7 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

موضوعات متعلقة

خبيرة بأسواق المال تكشف سبب تراجع مؤشرات البورصة المصرية

خبراء: صفقة فودافون حركت "المياه الراكدة" في البورصة المصرية

خبيرة تكشف سبب هبوط مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم

توقعات بصعود قطاعي الأدوية والرعاية الصحية بالبورصة بعد أزمة "كورونا"

شبح كورونا يهدد البورصة.. وخبراء: تأثيره يضاهي الأزمة العالمية 2008

كيف يستفيد الاقتصاد المصري أزمة "كورونا"؟.. اقتصاديون يجيبون

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:23 م

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

05:22 م

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

06:14 م

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

03:02 م

"القوى العاملة" تكشف مصير موظفي القطاع الخاص من القرارات الحكومية

09:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status