كيف تعاملت الرئاسة مع كورونا والطقس؟ 5 توجيهات من السيسي لسلامة المواطنين

يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحماية أرواح المصريين ومواجهة المخاطر والصعاب لحماية الشعب المصري من مخاطر فيروس الكورونا، وتعويض المصريين عن سوء أحوال الطقس، بالرغم من الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المصري، وقد أصدر الرئيس 5 توجيهات لسلامة المواطنين.





1- خدمات الطرق

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل بمشاركة اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.





وكلف السيسى، بإنشاء الخدمات المطلوبة على الطرق والمحاور الجديدة خلال تشييدها قبل افتتاحها، بالإضافة إلى المحاور التي ترفع الحكومة كفاءتها وتوسيعها مثل الطريق الدائري، لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للمواطنين.





تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل منها مشروع تطوير السكك الحديدية، والمشروع القومي للطرق والمحاور، ومشروع النقل بربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن القاهرة الكبرى، ومشروعات مترو الأنفاق.





2- موجه الطقس

كما عقد الرئيس الثلاثاء، اجتماع لمناقشة نتائج تحركات الحكومة لمواجهة موجة الطقس السيئ من السيول التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، و وجه بالتنسيق بين أجهزة الدولة والتحديات التي واجهت عدد من القطاعات مثل الإسكان والكهرباء والصرف والطرق.





ووجه السيسى، باستخلاص الدروس المستفادة من السيول، وعلاج أي مشاكل ظهرت بسبب الظروف غير المسبوقة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المسئولة لعلاج الآثار المترتبة عليها، والإصلاح الفوري لكافة الأضرار الناتجة عن تلك الظروف الجوية، حيث بلغت نسبة السيول التي هطلت خلال الفترة الماضية، نصف مليار متر مكعب.





3- مشروع الزرايب

وعقد الرئيس، اجتماعًا الثلاثاء مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ورئيس الرقابة الإدارية، وتناول الاجتماع نتائج إجراءات الحكومة لموجة السيول.





وعرض وزير النقل تعامل كافة هيئات الوزارة مع الأزمة الأخيرة، كما أن خسائر الوزارة وصلت 100 مليون جنيه معظمها في الطرق والمحاور القديمة، وقد بلغت خسائر قطاع الكهرباء حوالي 400 مليون جنيه، والنقل والطرق حوالي 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى تكلفة 650 مليون جنيه لمشروع تطوير منطقة الزرايب المتضررة.





4- تعليق الدراسة

وأصدر السيسي، قرارًا بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين من يوم الأحد الماضي 15 مارس، ضمن خطة الدولة الشاملة للتعامل مع الإجراءات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





وخصص الرئيس، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، 100 مليار جنيه لتمويل الخطة لمكافحة الكورونا، وما تشمله من إجراءات وقائية.





5- رفع الاستعدادات

واجتمع السيسى مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، ووجه بمتابعة تطورات الموقف العالمي لفيروس "كورونا"، وخطة وزارة الصحة في الفيروس على المستوى الوطني، في أول مارس الجاري.





وكلف الرئيس، برفع درجة الاستعداد طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية من خلال التعاون بين كافة الجهات، والقيام بحملات التوعية للمواطنين من مختلف الفئات، بهدف الإرشاد وتوفير المعلومات والبيانات بدقة، بالإضافة إلي العمل على الكشف المبكر لأي حالات المرض، وتشديد الرقابة الصحية على منافذ الدخول للبلاد.





كما وجه بمواصلة رفع درجة الاستعدادات بالتعاون بين كافة الجهات بالدولة، والقيام بحملات توعية للمواطنين، وتوفير المعلومات الدقيقة، ووجه الرئيس أيضا بتشديد الرقابة الصحية طبقا أعلي المعايير على منافذ الدخول للبلاد.