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ترانسفير ماركت تكشف عن الفريق صاحب القيمة الأعلى في أوروبا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:44 م
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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كشفت شبكة ترانسفير ماركت الخاصة بإنتقالات وأسعار اللاعبين، عن الفريق صاحب القيمة التسويقية الأكبر بين أندية الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

 

ووفقاً للشبكة، ومرصد CIES، جاء نادي ليفربول كأغلى نادي بين الأندية الأوروبية، بقيمة تسويقية بلغت 1.4 مليار يورو.

 

وجاء في المركز الثاني فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما حل قطبي الدوري الإسباني برشلونة وريال مدريد في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

 

وأكمل نادي تشيلسي الإنجليزي الخماسي الذي تصدر القائمة بين الدوريات الخمس الكبرى، الإنجليزي والألماني والإيطالي والفرنسي والإسباني.

 

وجاءت قائمة أول 20 ناد على النحو التالي

 

1- ليفربول الإنجليزي (1405 مليون يورو)

 

2- مانشستر سيتي الإنجليزي (1361 مليون يورو)

 

3- برشلونة الإسباني (1170 مليون يورو)

 

4- ريال مدريد الإسباني (1100 مليون يورو)

 

5- تشيلسي الإنجليزي (1008 مليون يورو)

 

6- مانشستر يونايتد الإنجليزي (1007 مليون يورو)

 

7- باريس سان جيرمان الفرنسي (979 مليون يورو)

 

8- أتليتيكو مدريد الإسباني (836 مليون يورو)

 

9- توتنهام الإنجليزي (787 مليون يورو)

 

10- يوفنتوس الإيطالي (783 مليون يورو)

 

11- إنتر ميلان الإيطالي (773 مليون يورو).

 

12- بوروسيا دورتموند الإلماني (756 مليون يورو)

 

13- بايرن ميونخ الألماني (716 مليون يورو)

 

14- لايبزج الألماني (626 مليون يورو)

 

15- أرسنال الإنجليزي (624 مليون يورو)

 

16- ليستر سيتي الإنجليزي (618 مليون يورو)

 

17- نابولي الإيطالي (617 مليون يورو)

 

18- إيفرتون الإنجليزي (585 مليون يورو)

 

19- روما الإيطالي (540 مليون يورو)

 

20- ليون الفرنسي (523 مليون يورو).

 

ترانسفير ماركت تكشف عن الفريق صاحب القيمة الأعلى في أوروبا
ترانسفير ماركت تكشف عن الفريق صاحب القيمة الأعلى في أوروبا
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