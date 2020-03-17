"أجازة لأصحاب الأمراض المزمنة".. محافظ الغربية يصدر عدة قرارات جديده لمواجهة الكورونا

أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية تعليمات لمديرى الإدارات بالديوان العام بمنح أصحاب الأمراض المزمنه "ضغط – سكر – قلب – أمراض كلى وكبد والأورام " من العاملين أجازة استثنائية مدة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن حماية المواطنين من تداعيات محتملة لفيروس كورنا وتجميع بطاقاتهم الصحية وعرضها على لجنه التأمين الصحى لاعتماد الأجازة وذلك لدم التكدس.





وجاء ذلك خلال اجتماع محافظ الغربية بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام مع مديرى الأدارات بالديوان العام وطالب المحافظ مديرى الإدارات بتخفيض عدد العاملين بكل ادارة وذلك بالتنسيق مع السكرتير العام بتحديد طريقة العمل ويستنى من هذا " المكاتب الرئيسية – العلاقات – الأمن – إدارة الأزمات – غرفة العمليات –السائقين " وذلك لعدم التكدس فى الإدارات.



وفى هذا الصدد شدد على توفير التهوية الجيدة اللأزمة والإهتمام بالنظافة اليومية بالإدارات على أن يتم نظافة جميع الإدارات مرتين يوميا صباحا وبعد انتهاء العمل.



و كلف محافظ الغربية ادارة خدمة المواطنين بالديوان العام بفتح مكتب خارجى لتلقى طلبات المواطنين مع تنظيم العمل وعدم التكدس والإزدحام أمام المكتب، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من التداعيات المحتملة لفيروس كورنا المستجد، مؤكدا على أننا نعمل جميعا لحماية المواطنين والحفاظ عليهم من الأمراض.