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نجم ليفربول يحطم حلم مبابي بالانضمام إلى ريال مدريد

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:43 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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قام واحد من نجوم نادي ليفربول الإنجليزي بتحطيم حلم الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

حلم مبابي بالانضمام إلى ريال مدريد

وكان نادي ريال مدريد قد اظهر رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع مبابي لتدعيم خط الهجوم في الفريق.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية إلى أن مبابي يحلم بالفعل في الانضمام إلى نادي ريال مدريد في المستقبل لحصد المزيد من البطولات في مسيرته الكروية.

ريال مدريد يحدد بديل مبابي في الصيف

وأكدت صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية أن نادي ريال مدريد يعرف مدى صعوبة إنهاء الاتفاق لضم كيليان مبابي في الصيف بسبب مطالب نادي باريس سان جيرمان المادية المبالغ فيها.

وكشفت الصحيفة أنه بسبب احتمالية عدم إتمام الصفقة فقد حدد نادي ريال مدريد السنغالي ساديو ماني نجم نادي ليفربول لضمه في الصيف ليكون بديلا لمبابي في حالة فشل النادي في ضمه.

كما ذكرت الصحيفة أن عقد ماني مع نادي ليفربول ينتهي بنهاية عام 2023 القادم وتبلغ قيمته السوقية حوالي 150 مليون يورو.

مشاركات ساديو ماني مع نادي ليفربول هذا الموسم

وقد شارك ساديو ماني في 37 مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 18 هدف وصنع 8 أهداف آخرين.
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