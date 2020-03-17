مدرب منتخب هولندا يكشف حقيقه تدريب برشلونة في الصيف

كشف رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا حقيقة توليه القيادة الفنية لفريق برشلونة الإسباني في نهاية الموسم الجاري وقبل بداية الموسم القادم.



وكان قد رفض كومان تدريب برشلونة في الأشهر الماضية خلفا لارنستو فالفيردي المدرب السابق للبارسا، وذلك في عدم رغبة من المدرب الهولندي في تدريب الفريق بمنتصف الموسم.



وقال كومان في تصريحات صحفية : "البند في عقدي الذي يسمح لي بالذهاب إلى البارسا هو بعد بطولة اليورو، ولم يحدد في هذا البند أي موعد، واذا الان هو بعد بطولة اليورو عام 2021، ولكن على أي حال لم أفكر في الأمر لثانية واحدة".



الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قد أعلن مساء اليوم عن تأجيل اليورو إلى صيف موسم 2021 بدلا من الصيف المقبل.