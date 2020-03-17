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روسيا تحذر ميليشيات تركيا في إدلب السورية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:27 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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حذرت وزارة الخارجية الروسية، المسلحين والإرهابيين في إدلب السورية، من محاولة إفشال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مؤخرا بين روسيا وتركيا.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان روسيا منح وقت إضافي لتركيا حتى تتمكن من وضع حد لاستفزازات الفصائل المسلحة، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.

فيما حاولت الفصائل المسلحة منع الدوريات المشتركة من بدأ مهامها على الطريق الدولي "M4" عناصر التشكيلات الإرهابية استفادت من فترة الهدوء  فعالجوا أنفسهم وأعادوا تسليحهم بفضل الدعم التركي، الذي يتلقونه والآن يقومون بشن عمليات هجومية مضادة ضد الجيش السوري الخارجية الروسية حددت تنظيمي "هيئة تحرير الشام" و"حراس الدين" الموالين لتركيا.

وقالت إنهما رفضا الاعتراف بالاتفاقات الروسية التركية كما حددت الخارجية الروسية خيارين لمحاسبة الإرهابيين إما القضاء عليهم حال مقاومتهم المسلحة أو محاسبتهم جنائيا وفقا للقانون.

وكان من المنتظر أن تباشر "روسيا وتركيا" تسيير أول دورية مشتركة في إدلب، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في 5 مارس الجاري.

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